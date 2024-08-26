"تفاصيل الصفقة وموعد الإعلان" .. جواو كانسيلو يخضع للفحوصات الطبية مع الهلال

الهلال على أعتاب الإعلان عن صفقته الأولى..

يعمل نادي الهلال السعودي حاليًا، على إنهاء صفقة التعاقد مع الظهير الدولي البرتغالي جواو كانسيلو، من مانشستر سيتي الإنجليزي؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بعد رحيل النجم المحلي الشاب سعود عبدالحميد.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

سعود وصل إلى العاصمة الإيطالية روما، مساء اليوم الإثنين؛ لإتمام انتقاله إلى الفريق المحلي، قادمًا من نادي الهلال، في صفقة تقدر قيمتها بـ2.5 مليون يورو تقريبًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "أبولا" البرتغالية، أن كانسيلو خضع لـ"فحوصات طبية" شاملة، مساء اليوم الإثنين، في العاصمة الفرنسية باريس، تحت إشراف أطباء نادي الهلال، تمهيدًا للانضمام إلى صفوف الفريق الأول رسميًا.

الصحيفة كشفت عن أن الظهير الدولي البرتغالي البالغ من العمر 30 سنة، سيوقع على عقوده مع الزعيم الهلالي، يوم الغد الثلاثاء، على أن يتم الإعلان عن الصفقة بعدها مباشرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن العقود التي سيوقعها جواو كانسيلو، ستربطه بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ لمدة 3 مواسم قادمة حتى 30 يونيو من عام 2027.

وسيتقاضى كانسيلو - حسب نفس الصحيفة -، راتبًا سنويًا يُقدر بـ15 مليون يورو مع الهلال؛ بينما سيحصل نادي مانشستر سيتي على مبلغ 25 مليون يورو، مقابل شراء المدة المتبقية في عقد اللاعب.

جدير بالذكر أن كانسيلو لعب الموسم الماضي 2023-2024، بقميص العملاق الإسباني برشلونة "معارًا"؛ حيث كان يأمل في المواصلة مع الفريق، خلال العام الرياضي الحالي أيضًا؛ إلا أن هذا الأمر لم يتحقق، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها النادي الكتالوني، ليوافق اللاعب في النهاية، على عرض الهلال.