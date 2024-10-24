رغم ضم ليوناردو ووجود سالم ومالكوم .. الهلال يعاود التفاوض مع "صفقة صيفية فاشلة"!

منافسة قوية تنتظر الهلال على هدفه القادم..

قررت إدارة شركة نادي الهلال، تجديد المفاوضات مع نادي لاس بالماس الإسباني، من أجل ضم الإسباني ألبيرو موليرو، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو المُقبل.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وارتبط اسم موليرو (21 عامًا) برغبة نادي الهلال في التعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، فيما أفادت تقارير إسبانية بأن العرض الهلالي بلغ حينها 20 مليون يورو، ما صنع حالة من الانقسام داخل النادي، في ظل رفض المدير الفني للفريق لويس كاريون، فكرة رحيل اللاعب المُلقب بـ(جوهرة تينيريفي)، وقبول العرض الكبير أو الانتظار لحين استمرار تألق اللاعب وزيادة قيمة العروض المستقبلية، إلا أن الصفقة انتهت بالفشل في النهاية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وذكر لويس هيلجيرا، المدير الرياضي لنادي لاس بالماس، لصحيفة "الرياضية"، بأنه تم التواصل شفهيًا خلال الفترة الماضية، من قِبل الهلال وأندية أخرى في دوري روشن السعودي، للاستفسار بشأن وضع اللاعب موليرو، ويتم تقييم الوضع حاليًا من جميع الجوانب؛ سواءً الفنية أو المادية، مضيفًا أن القيمة المالية للصفقة قد تكون أعلى مما طلبه النادي في الميركاتو الصيفي الماضي.

GOAL

ورفض هيلجيرا الكشف عن المزيد من التفاصيل بشأن إمكانية مع اللاعب الشاب، الذي ينشط في مراكز صانع الألعاب والجناحين الأيمن والأيسر، في الشتوية، في انتظار إيضاح الكثير من الأمور مع بداية يناير.

ويقدم ألبرتو موليرو، مستويات رائعة مع لاس بالماس، خلال 10 مباريات في الدوري الإسباني، سجل خلالها 4 أهداف في شباك ريال مدريد، أوساسونا، ريال بيتيس، فالنسيا، في الجولات 3-6-7-10.