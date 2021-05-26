الزعيم حسم اللقب رغم محاولات البعض إعاقته

ألمح أحمد الحربي؛ لاعب الهلال السعودي السابق، إلى وجود مؤامرة على الزعيم، انتهت فور أن حسم لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الزعيم توج بطلًا للدوري المحلي للمرة الـ17 في تاريخه والثانية على التوالي، قبل أيام، بعدما وصل للنقطة 58 من 29 مباراة، متفوقًا بفارق ثلاث نقاط؛ عن الشباب؛ صاحب الوصافة.

اقرأ أيضًا | خاص | شرط موحد من الهلال والنصر .. تفاصيل محاولات إعادة دجانيني للسعودية

وعانى الأزرق خلال الفترة الماضية من تردد الكثير من الأنباء حول مفاوضاته مع أكثر من لاعب أجنبي، لضمه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكتب الحربي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اسبوعين والهلال : يقترب، يفاوض، عاجل، المفاوض، الادارة، ((يوم حسمنا الدوري)) ما عاد الهلال لا يقترب ولا يفاوض ولا عاد فيه عواجل، ليش ؟".

اسبوعين والهلال :

-يقترب

-يفاوض

-عاجل

-المفاوض

-الادارة

((يوم حسمنا الدوري))



ماعاد الهلال لايقترب ولايفاوض ولاعاد فيه عواجل .

ليش ؟ — احمد الحربي (@AHMDALHARBii) May 26, 2021

أهم صفقة أحدث جدلًا واسعًا دخل أروقة القلعة الزرقاء خلال الأيام الماضية هي صفقة البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ لاعب جوانجزو الصيني، والذي نجح النصر السعودي في ضمه.

الهلال حاول ضم تاليسكا قبل العالمي بشهر تقريبًا، لكن فشلت كل محاولات إقناعه، ليفتح تعاقد النصر معه النار على إدارة الزعيم.

ولم يتعاقد الهلال حتى الآن بالصيف سوى مع صفقة وحيدة هي المالي موسى ماريجا، قادمًا من نادي بورتو البرتغالي.