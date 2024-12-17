"هذه هي خطة اللاعب!" .. رد رسمي يكشف حقيقة انتقال فيرجيل فان دايك إلى الهلال

أحد أكبر الأسماء المرتبطة بنادي الهلال..

في الأيام الماضية.. تردد اسم فيرجيل فان دايك، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول؛ كأحد أقوى الأسماء المرشحة لتدعيم صفوف الهلال، في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

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فان دايك البالغ من العمر 33 سنة، يرتبط بعقد مع ليفربول حتى 30 يونيو 2025، حيث لم يتوصل إلى اتفاق مع النادي - حتى الآن - على التجديد؛ وبالتالي.. سيكون بإمكانه التفاوض مع أي فريقٍ آخر، بداية من يناير القادم.

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وردًا على الانتقال إلى الهلال.. كشفت شركة "Roof" المسؤولة عن إدارة أعمال فان دايك، عن أن رغبة اللاعب الأولى؛ هي البقاء في صفوف العملاق الإنجليزي، وتجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2025.

GOAL

ورفضت الشركة في حديثها عبر موقع "شووت"، مساء اليوم الثلاثاء، الحديث عن كواليس المفاوضات مع إدارة ليفربول، من أجل تجديد العقد؛ قائلة: "لكن.. بالطبع نحن نملك عروضًا أخرى؛ للتعاقد مع اللاعب".

وأوضحت أنها ستنتظر ما ستسفر عنه الأيام القادمة، في المفاوضات مع نادي ليفربول، قبل اتخاذ القرار النهائي؛ بشأن البقاء في صفوف الفريق الإنجليزي، أو قبول أحد العروض المقدمة إلى فيرجيل فان دايك؛ دون ذكر اسم الهلال تحديدًا.

جدير بالذكر أن فان دايك انضم إلى ليفربول، في يناير من عام 2018، قادمًا من صفوف نادي ساوثهامبتون؛ حيث لعب 291 مباراة رسمية منذ ذلك الوقت، مسجلًا خلالها 25 هدفًا وصانعًا 13 آخرين.