الهلال يبقي أمل النصر .. الاتحاد يفشل في تحدي "الملز" بيد ريمونتادا الزعيم

ثنائية في أول نصف ساعة تحرج الهلال أمام الاتحاد، لكن الزعيم يعود

خطف الهلال نقطة صعبة للغاية أمام الاتحاد في كلاسيكو الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي، ليحرم العميد من توسيع الفارق بينه وبين وصيفه النصر.

العميد لم يكن في حاجة لأكثر من تسع دقائق فقط كي يهز شباك عبد الله المعيوف، بعد هجمة مرتدة وتمريرات ثنائية بين المغربي عبد الرزاق حمد الله والبرازيلي إيجور كورونادو، حتى سدد الأخير في الشباك بنجاح.

وكاد أن يضيف الضيوف الهدف الثاني بعدها بدقيقتين فقط عن طريق تسديدة قريبة من البرازيلي رومارينيو دا سيلفا في غياب مدافعي الأزرق إلا أن المعيوف تألق هذه المرة.

ومن جديد يصنع حمد الله ويسجل الاتحاد هدفه الثاني، لكن هذه المرة بأقدام الظهير أحمد بامسعود من تسديدة من على حدود منطقة الجزاء، في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول.

وقبل نهاية الشوط بأربع دقائق فقط، قلص مصعب الجوير الفارق للزعيم وأحرز هدفه الأول في اللقاء، إذ سدد تسديدة بعيدة المدى من الجهة اليسرى، خدعت الحارس الاتحادي مارسيلو جروهي، الذي أخرجها بعدما تخطت خط المرمى، لكنها خدعت الحكم أيضًا، ولم يحتسبها إلا بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

شوط المباراة الثاني شهد استفاقة هلالية بشكل أفضل من الشوط الأول، لكن اللقطة الأكثر جدلًا في الشوط، جاءت في العشر دقائق الأخيرة، إذ تغاضى حكم اللقاء عن احتساب ضربة جزاء مستحقة للعميد، بعد دعس ياسر الشهراني لقدم هيلدر كوستا داخل منطقة الـ18.

وفي اللحظات الأخيرة من المباراة، أبى البرازيلي ميشايل ديلجادو أن يخرج فريقه مهزومًا، وسجل هدف التعادل للهلال، احتسبه الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو، بعد شكوك حول عدم تخطي الكرة بكامل هيأتها خط المرمى.

التعادل رفع رصيد الاتحاد للنقطة 63 في صدارة جدول الترتيب، لكن الفارق بينه وبين وصيفه النصر تقلص لثلاث نقاط فقط مع بقاء ثلاث جولات على نهاية الموسم، فيما يحل الزعيم رابعًا بـ50 نقطة.