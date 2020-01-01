لوشيسكو: تم خصم نصف راتبي مع الهلال

المدرب الروماني يتحدث عن تأثير كورونا في كرة القدم

أعلن رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال السعودي، عن قيام مسؤولي الزعيم بخصم 50% من راتب جميع العاملين بالفريق، على إثر التأثر بتوابع توقف النشاط الرياضي.

الحياة في ملاعب المملكة متوقفة منذ منتصف مارس الماضي، على إثر انتشار فيروس كورونا المستجد في كافة أنحاء البلاد، كما هو حال جميع بلدان العالم.

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وقال لوشيسكو، خلال تصريحاته لصحيفة "Media Fax" الرومانية: "من الواضح أن الجميع يمر بظروف صعبة خلال الفترة الحالية، وبداية من مارس الماضي وحتى أربعة أشهر مقبلة، حتى نعود لاستئناف التدريبات، سيتم تقليص رواتبنا إلى النصف".

وأضاف: "لم تكن مبادرة مني بالتبرع بنصف راتبي للنادي، لكن المسؤولون تحدثوا معنا وأنا فهمت الوضع ووافقت على الفور، بعد حديث معنا كجهاز فني ولاعبين سواء محليين أو أجانب".

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المدرب الروماني تابع: "هناك حالة خوف من إفلاس عديد الأندية في ظل الظروف الحالية، نحتاج أن نفهمت هذا الوضع الخطير وأن نتحمل مسؤوليتنا تجاه الأندية لدعمها، هذه الحالة قد تستمر لمدة أربعة أو خمسة أشهر وربما أكثر، لكن بشكل عام نحن لم تتأخر أجورنا من قبل، تلقينا مرتبات يناير، والآن سندفع أجر شهر فبراير".

بسؤاله عن إمكانية العودة للعمل بأوروبا، أوضح: "من الصعب للغاية أن يعمل مدرب روماني في الدوريات الأوروبية، فهناك يوجد رجال أعمال برتغاليين ويجيدون تسويق مدربيهم، بجانب أنه لماذا يجب أن أعمل في أوروبا؟، أنا لا أحب العمل مع فرق وسط الترتيب، أما الآن فأنا أعمل في مستوى عالٍ وحصلت على كأس آسيا، فأنا أحب العمل مع لاعبين قادرين على الفوز بالبطولات".

يذكر أن صاحب الـ51 عامًا تولى القيادة الفنية للأزرق في يوليو عام 2019، وخلال هذه الفترة قاد الفريق في 39 مباراة، فاز في 27 منها، وتعادل في سبع، وخسر خمسة لقاءات أخرى.