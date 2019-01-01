لوسيسكو يجتمع مع عموري ويحسم مصيره بعد معسكر النمسا

الفريق الهلالي يُقيم معسكرًا تدريبيًا حاليًا في النمسا

فيسبوك تويتر ماجد جزر

اجتمع المدير الفني الروماني رازفان لوسيسكو مع اللاعب عمر عبد الرحمن وأشاد بهمته وعزيمته خلال فترة العلاج والتأهيل وبما يملكه من إمكانات وتمنى له التوفيق.

الفريق الهلالي يُقيم معسكرًا تدريبيًا حاليًا في النمسا من أجل الإعداد للموسم الجديد 2019\2020، بحضور الدولي الإماراتي.

وتشير التقارير إلى أن قرار بقاء عموري من عدمه يعتمد على القرار الفني للمدرب الذي سيعتمد على التقرير الطبي الذي ينتظر صدوره خلال أيام.

وكانت تقارير صحفية مقربة من نادي الهلال السعودي عقد كشفت أن تأجيل إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل حسم مصير اللاعب الدولي الإماراتي عمر عبدالرحمن (عموري).

التقارير المُقربة من الزعيم أشارت إلى أن حسم مصير اللاعب سيتم تأجيله حتى نهاية المعسكر التدريبي الحالي في النمسا.

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عقد عموري مع الموج الأزرق ينتهي في شهر أغسطس المُقبل، بعدما كان قد وقع عقدًا لمدة عام في صفقة انتقال حر.