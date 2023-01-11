هل يستحق المدرب الأرجنتيني الرحيل عن الهلال؟

Shahid

يرى الإعلامي الرياضي خالد العمار، أن عودة نادي الهلال إلى طريق الانتصارات وتقديم العروض القوية، مرتبط بإقالة المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للفريق الأزرق.

وعانى الهلال خلال الفترة الماضية من تراجع في مستوى لاعبي الهلال، حيث تعثر في أكثر من مباراة، آخرها التعادل أمام الرائد بهدف لمثله بالجولة 15 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

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وقال العمار خلال تصريحات عبر برنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية: "الهلال لن يعود إلا بإقالة المدرب دياز، لأنه أكمل ما عنده".

وأوضح الإعلامي الرياضي: "دياز أصبح لا يمتلك أي شيء جديد يقدمه لنادي الهلال، وتعرف على أخطائه ولم يصححها حتى الآن".

يأتي ذلك بعدما طالب عدد كبير من جماهير نادي الهلال خلال الساعات الماضية، بضرورة رحيل دياز، بسبب تغييراته غير المقنعة، بالإضافة إلى تراجع مستوى ونتائج الفريق الأزرق.

Shahid