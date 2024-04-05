الهلال لا يمل من الانتصارات.. رباعية الخليج تكتب الفوز 32 عالميا

الهلال ينذر النصر قبل كأس السوبر السعودي

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بآداء ولا أروع، استطاع فريق الكرة بنادي الهلال، أن يحقق فوزًا عريضًا على الخليج، بأربعة أهداف مقابل هدف، في لقاء الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي (موسم 2023-2024).

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وتقدم صالح الشهري بهدف مبكر للهلال في الدقيقة السابعة، بعد استغلال خطأ فادح من حارس الخليج سيهيتش، ثم رد مهاجم الخليج محمد شريف بهدف التعادل سريعًا في الدقيقة التاسعة، بكرة رأسية في شباك الحارس ياسين بونو.

وأضاف مالكوم الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 42، بصناعة رائعة من سيرجي سافيتش، وانفراد تام بالحارس، ثم تابع مالكوم بالهدف الثالث في الدقيقة 48، بتسديدة على الطائر بعد تلقي تمريرة عرضية من سعود عبد الحميد، فيما وقع عبد الله الحمدان على الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 90+5 من عمر اللقاء.

ورفع الهلال رصيده إلى 77 نقطة، ليحافظ على صدارة جدول دوري روشن السعودي، في مسيرة تاريخية بلا هزيمة، مع مرور 27 جولة، ليبتعد عن النصر الوصيف بفارق 12 نقطة، قبل 7 جولات على نهاية الموسم، بينما تجمد رصيد الخليج عند 34 نقطة في المركز التاسع.

ووقع الهلال على الانتصار رقم 300 في تاريخ الدوري السعودي، كما دعم رقمه التاريخي كأكبر رصيد نقطي في تاريخ المسابقة، فضلًا عن رقمه القياسي العالمي، بتحقيق 32 فوزًا على التوالي، لتواصل كتيبة المدرب جيسوس مشوارها التاريخي، المسجل في موسوعة جينيس.

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ووجه الهلال إنذارًا شديد اللهجة إلى غريمه التقليدي النصر، قبل مباراة الديربي التي تجمع بين الفريقين، يوم الإثنين المقبل، في قمة كأس السوبر السعودي، في الدور نصف النهائي، والتي تقام على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي.

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