الكلمة الأخيرة! .. الهلال يحسم قراره من التعاقد مع كريستيانو رونالدو

رونالدو اقترب من "الستة أشهر الأخيرة" في عقده مع النصر..

حسمت إدارة نادي الهلال السعودي، "قرارها النهائي" من التعاقد مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم عملاق الرياض الآخر النصر، خلال الفترة القادمة.

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رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، انضم إلى النصر في الميركاتو الشتوي "يناير 2023"، بعد الرحيل عن العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد بـ"التراضي"؛ وبعقد لمدة موسمين ونصف حتى 30 يونيو 2025، مقابل رواتب إجمالية تُقدر بـ500 مليون يورو.

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وخلال الأيام القليلة الماضية.. ترددت أنباء عن عرض الأسطورة البرتغالية على الزعيم الهلالي، للانضمام إليه بعد نهاية عقده مع الفريق النصراوي، والمشاركة معه في بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، الصيف القادم.

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وتحت عنوان "خاص".. أعلن برنامج "الأول" مساء اليوم الإثنين، رفض إدارة الهلال فكرة التعاقد مع كريستيانو رونالدو، خلال الفترة القادمة، وبشكل نهائي.

وكان رونالدو قريبًا للغاية من ارتداء قميص الهلال، قبل التوقيع مع النصر بشكل رسمي؛ إلا أن "عقوبة" حرمان الفريق الأزرق من التعاقدات، بسبب أزمة تجديد عقد متوسط الميدان الدولي السعودي محمد كنو؛ حوّلت الصفقة إلى قلعة العالمي في النهاية.

وفشل رونالدو في التتويج بأي لقب "رسمي"، منذ الانضمام إلى النصر في يناير 2023 وحتى الآن؛ مكتفيًا بالحصول على كأس الملك سلمان للأندية العربية "الودي"، مطلع الموسم الرياضي الماضي؛ في الوقت الذي يسيطر فيه الهلال، على كافة البطولات المحلية، تحت قيادة مدربه البرتغالي جورج جيسوس.

وسجل كريستيانو رونالدو 68 هدفًا وصنع 18 آخرين، خلال 79 مباراة "رسمية" مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.

جدير بالذكر أن أنباءً أخرى أكدت أن السعودية، قدّمت "عرضًا" إلى رونالدو؛ من أجل تجديد عقده مع النصر لمدة عام آخر أو اثنين؛ مع تفضيل اللاعب الانتظار حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، لحسم قراره النهائي.