فيديو | الهلال في وجه المدفع .. كاكا ونجوم العالم يدعمون الشباب قبل الديربي

زهيرة عادل
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Kaka - Hilal - ShababGOAL AR
ثقافةالهلالالشبابدوري روشن السعودي

الزعيم يحل ضيفًا على الليوث في مباراة صراع المركز الثالث

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بينما يبحث الهلال عن أي نقطة تحافظ على استمرارية منافسته على لقب دوري روشن السعودي، يجد جاره الشباب دعمًا عالميًا قبل ديربي الرياض بين الفريقين.

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الليث الأبيض يستضيف الزعيم في السابع من أبريل الجاري، ضمن الجولة الـ22 من دوري روشن.

وقبل تلك المباراة، نشر محمد المنجم؛ عضو شرف نادي الشباب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديوهات يوجه بها نجوم العالم؛ البرازيلي ريكاردو كاكا، الهولندي ويسلي شنايدر والإيطالي روبرتو مانشيني، رسائل دعم للاعبين الليث.

وتمنى الثلاثي التوفيق لليوث في الديربي، مرددًا: "بالتوفيق للشباب في المباراة المقبلة".

جدير بالذكر أن الشباب يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 44 نقطة، بينما يحل الهلال رابعًا بـ42 نقطة، وله مباراة مؤجلة.

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