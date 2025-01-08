"لا تنتظروا شيئًا في كأس العالم للأندية 2025!" .. رئيس الهلال الأسبق يحبط الجماهير ويكشف سبب "ضعف الزعيم"

الهلال خسر أول ألقابه في الموسم الحالي..

كشف الأمير عبدالرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال الأسبق، عن "سبب" تذبذب نتائج الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

الهلال الذي توّج بلقب السوبر السعودي، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ يحتل حاليًا "المركز الثاني" في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين، مع توديع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ربع النهائي، بعد الخسارة أمام الاتحاد، مساء أمس الثلاثاء.

وفي هذا السياق.. اعتبر ابن مساعد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" اليوم الأربعاء، أن "الاستغناء" عن النجم الدولي سعود عبدالحميد، الذي وصفه بأفضل ظهير أيمن في السعودية وقارة آسيا؛ كان سببًا في إضعاف الفريق الهلالي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

سعود انتقل من الهلال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما، خلال الميركاتو الصيفي الماضي "2024"، في صفقة قدرت قيمتها بـ2.5 مليون يورو؛ وبعقد لمدة 4 سنوات حتى 30 يونيو 2028.

وأضاف: "لمن يؤكد أن انتقال سعود في صالح الكرة السعودية.. أقول هذا صحيح؛ لكن ستة أشهر يكمل فيها اللاعب عقده مع الهلال، ويشارك في بطولة كأس العالم للأندية؛ كانت ستجعله يلفت الأنظار إليه بقوة، وينتقل إلى فريق أوروبي أكبر من روما".

وتابع رئيس الهلال الأسبق: "6 أشهر لم تكن لتؤثر في مستقبل سعود سلبًا ولا في مصلحة الكرة السعودية؛ ولكنها للأسف أضرّت بالهلال وأضعفت من قوته"، واصفًا التعاقد مع الظهير جواو كانسيلو بـ"الخطأ الآخر"؛ حيث كان من الأفضل ضم جناح أجنبي، يقوم بنفس الأدوار الذي كان يقدمها ميشايل ديلجادو سابقًا.

وشدد الأمبر عبدالرحمن بن مساعد أن ضعف الهلال، تزامن مع تقوية منافسيه لأنفسهم بقوة، بالمقارنة مع الموسم الرياضي الماضي 2023-2024؛ مثلما فعل الاتحاد.

وأحبط ابن مساعد جماهير الهلال في نهاية رسالته؛ بالقول: "الهلال رغم وضعه الحالي، قادر على المنافسة على لقبي دوري روشن السعودي وأبطال آسيا؛ لكن لا تأملوا أن يقدم شيئًا أو يتجاوز دور المجموعات في كأس العالم للأندية 2025".

جدير بالذكر أن الهلال يشارك في بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025؛ حيث أسفرت القرعة عن تواجده في "المجموعة الثامنة" إلى جانب كل من: ريال مدريد، رد بول سالزبورج وباتشوكا.