أغلى من كأس العالم .. كأس الهلال المصممة بإيطاليا

الزعيم توج بطلًا للدوري المحلي قبل أيام

كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية عن مواصفات الكأس الذي سيحصل عليه الهلال السعودي، بعدما توج مؤخرًا بطلًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الزعيم حسم اللقب لصالحه قبل نهاية الموسم بجولتين، بعدما تغلب على الحزم في الجولة الـ28 برباعية مقابل هدف وحيد.

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وحصد الأزرق 66 نقطة منحته اللقب، متفوقًا على النصر؛ صاحب الوصافة، برصيد 60 نقطة.

وأوضحت "الرياضية" أن الكأس التي سيحصل عليها الهلال تم تصميمها في دولة إيطاليا، مؤكدة أنها تعد أغلى من كأس العالم من حيث القيمة المالية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يبلغ طولها 90 سنتيمتر مقابل 37 سنتيمتر فقط لكأس العالم، وفي المقابل يبلغ وزن الكأس السعودية 14 كيلو جرام مقابل 8 كيلو جرام لكأس المونديال.

الصحيفة السعودية أكدت كذلك أن كأس هذا الموسم مطابقة تمامًا لنظيرتها في الموسم الماضي، التي حصل عليها النصر، كون النسختين استثنائيتين باسم الأمير محمد بن سلمان.

يذكر أن الهلال يتبقى له مباراتين في الموسم، إذ يلاقي الوحدة في الرابع من الشهر الجاري، ثم الشباب في التاسع من الشهر نفسه.