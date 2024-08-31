بمشاركة الهلال .. "فيفا" يحدد موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025

تعرف على موعد قرعة مونديال الأندية..

استقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن الموعد الرسمي لإجراء مراسم قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تستضيفها الولايات المتحدة، بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في تاريخ البطولة.

ويشارك الهلال في مونديال الأندية، بوصفه بطلًا لدوري أبطال آسيا 2021، ليمثل القارة الآسيوية، برفقة أندية أوراوا ريد دياموندز الياباني، العين الإماراتي، أولسان الكوري، فيما تشهد البطولة مشاركة عربية أخرى، بحضور الأهلي المصري، الوداد الرياضي المغربي، الترجي التونسي، ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

وذكر "الميدان الرياضي"، التابع لصحيفة "اليوم"، أن الاتحاد الدولي، حدد يوم 9 ديسمبر المُقبل، موعدًا لإجراء قرعة كأس العالم للأندية 2025، حيث تقام في الولايات المتحدة.

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ويشهد مونديال الأندية، مشاركة 32 فريقًا، بواقع 4 مقاعد لقارة آسيا، و4 مقاعد لإفريقيا، و12 مقعدًا لأوروبا، و4 مقاعد لأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، ومقعد لأوقيانوسيا، و6 مقاعد لأمريكا الجنوبية، فضلًا عن مقعد لنادٍ ممثل للدولة المستضيفة.

وتستهل البطولة بـ8 مجموعات، حيث تضم كل مجموعة 4 فرق تلعب بنظام الدوري من مباراة واحدة، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16، ثم تقام مرحلة خروج المغلوب، من مباراة واحدة، حتى المباراة النهائية، ولا توجد مباراة لتحديد المركز الثالث.