"هذه هي القصة!" .. وكيل فينيسيوس جونيور يتحدث عن موقف نجم ريال مدريد من الانتقال إلى الهلال

اللاعب ارتبط اسمه بالنادي الأهلي السعودي في وقتٍ سابق أيضًا..

كشف فيديريكو بينا، وكيل أعمال الساحر البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، عن حقيقة "مفاوضات" الهلال السعودي؛ للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 24 سنة.

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الأيام الماضية شهدت أنباءً عن رغبة نادي الهلال، في التعاقد مع فينيسيوس؛ من أجل المشاركة مع الفريق الأول في بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الولايات المتحدة على أراضيها، في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

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وفي هذا السياق.. نفى بينا في تصريحات مع موقع "شووت"، مساء اليوم الثلاثاء، وجود أي "مفاوضات" مع الزعيم الهلالي، في الوقت الحالي؛ للتعاقد مع الساحر البرازيلي.

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واعترف وكيل فينيسيوس بأنه كان هُناك استفسارات من الهلال، لمعرفة موقف الساحر البرازيلي، منذ عدة شهور؛ لكن بدون تقديم أي عرض رسمي، سواء للاعب نفسه أو نادي ريال مدريد.

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وأعلن فيديريكو بينا عدم استعداد فينيسيوس جونيور، لـ"الرحيل" عن صفوف الفريق المدريدي، خلال الفترة القادمة؛ ليغلق الباب بذلك أمام احتمالية انضمام اللاعب إلى الهلال أو أي نادٍ سعودي، في المستقبل القريب على الأقل.

وكانت قرعة كأس العالم للأندية 2025، قد أسفرت عن تواجد نادي الهلال مع ريال مدريد في "المجموعة الثامنة"؛ بجانب كل من ريد بول سالزبورج النمساوي وباتشوكا المكسيكي.

جدير بالذكر أن فينيسيوس انضم إلى ريال مدريد في صيف عام 2018، قادمًا من نادي فلامنجو البرازيلي؛ حيث سجل 95 هدفًا وصنع 83 آخرين، خلال 282 مباراة رسمية في مختلف المسابقات؛ مع ارتباطه بعقد حتى 30 يونيو 2027، مقابل شرط جزائي يُقدر بمليار يورو.