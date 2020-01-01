الشلهوب: نخسر بطولة ولا نخسر مبادئ الهلال

الشلهوب يُعلق على استبعاد الهلال من دوري أبطال آسيا

أشاد محمد الشلهوب نجم الهلال السعودي المعتزل حديثًا بانتصار الفريق لمبادئه خلال أزمته الأخيرة التي انتهت باستبعاده من دوري أبطال آسيا .

بداية القصة كانت باكتشاف 5 مصابين بفيروس كورونا بين لاعبي الهلال فور وصول البعثة إلى الدوحة لاستكمال البطولة القارية، وتصاعدت الأحداث بشكل كارثي ليتجاوز عدد المصابين الـ30 مصابًا ما بين لاعبين وأعضاء في الأجهزة الفنية والإدارية والطبية.

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الهلال طلب تأجيل مبارياته في دوري الأبطال وخاصة لقاء الجولة الأخيرة من دور المجموعات أمام شباب الأهلي دبي، لكن الاتحاد الآسيوي رفض الأمر، ليُقدم الفريق قائمة من 11 لاعبًا بينهم ثلاثة حراس مرمى للمباراة التي كانت مقررة مساء أمس الأربعاء.

وقد تواجد اللاعبون داخل استاد خليفة الدولي استعدادًا لخوض اللقاء، لكن الحكم أعلن إلغاء المباراة لعدم اكتمال النصاب القانوني الخاص بعدد لاعبي الهلال، إذ تنص اللوائح على عدم إقامة اللقاء بتواجد أقل من 13 لاعبًا مع الفريق.

وأعلن الاتحاد الآسيوي بعدها اعتبار الهلال منسحبًا من البطولة وإلغاء جميع نتائجه وأهدافه في دور المجموعات رغم أنه كان قد ضمن تأهله لدور الـ16 رسميًا منذ الجولة الرابعة، وذلك تطبيقًا للمادة 4.3 من اللائحة الخاصة لبطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال جائحة فيروس كورونا.

قرار الاتحاد الآسيوي أثار ردود فعل كبيرة في السعودية، وقد رد الهلال ببيان أكد خلاله أنه سيحتج على القرار للجهات المسؤولة وقد يصل الأمر للمحكمة الرياضية.

الشلهوب علق على تلك الأزمة بالقول عبر حسابه الرسمي على تويتر "من القلب شكرًا للهلال .. من القلب شكرًأ للرجال .. تخسرون بطولة رغم الصدارة ولا تخسرون مبادئ الهلال. كسبتم احترام الجميع".