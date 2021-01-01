رسميًا .. إصابة لاعب الهلال بكورونا

المنتخب السعودي كان قد استدعى اللاعب لمعسكره الحالي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، رسميًا اليوم الإثنين، ظهور حالة إصابة وحيدة في معسكر الأخضر، استعدادًا لمواجهتي الكويت وفلسطين.

الأخضر بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد سيستضيف المنتخب الكويتي وديًا في 25 من مارس الجاري، على أن يواجه فلسطين في 30 من الشهر ذاته، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

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وأكد الحساب الرسمي للمنتخب السعودي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن فحوصات فيروس كورونا جاءت سلبية لكافة اللاعبين باستثناء عبد الله الحمدان؛ مهاجم الهلال، الذي جاءت نتيجته إيجابية.

وبناءً على ذلك تم استبعاد اللاعب من المعسكر الحالي، للدخول في فترة عزل، لحين اكتمال شفائه، ولم يتم الإعلان عن استدعاء لاعب بديل له حتى الآن.

—— أظهرت نتائج فحص فايروس كوفيد-19 التي أجريت لجميع لاعبي المنتخب فور انتظامهم في مقر المعسكر سلامتهم باستثناء اللاعب عبدالله الحمدان التي ظهرت نتيجته إيجابية وعلى ضوء ذلك تم استبعاده .



متمنين له الشفاء العاجل 💚 pic.twitter.com/PY4x2RnZ1i — المنتخب السعودي (@SaudiNT) March 22, 2021

يذكر أن السعودية تحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد ثماني نقاط، فيما تتصدر أوزبكستان المجموعة بتسع نقاط، وثالثًا تأتي سنغافورة بسبع نقاط، ثم اليمن بخمس نقاط، وخامسًا فلسطين بأربع نقاط.

الأخضر في التصفيات تعادل مرتين أمام اليمن 2-2، وأمام فلسطين 0-0، فيما فاز أمام سنغافورة 3-0، وأمام أوزبكستان 3-2.