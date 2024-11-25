بعد مطالبات الاستغناء عنه .. الهلال يحسم مستقبل علي البليهي بـ"خطوة جديدة"

البليهي كتب التاريخ مع الهلال على مدار أكثر من 7 سنوات..

منذ بداية الموسم الرياضي الحالي 2024-2025، والمطالبات الإعلامية والجماهيرية لا تتوقف؛ بشأن ضرورة "تخلي" نادي الهلال السعودي، عن النجم الدولي علي البليهي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم.

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البليهي يلعب في صفوف الفريق الهلالي منذ صيف عام 2017، عندما انتقل إليه قادمًا من نادي الفتح السعودي؛ إلا أن مستواه يشهد تذبذبًا كبيرًا للغاية، خلال الموسم الرياضي الحالي، مع تسببه في عديد من الأهداف ضد الزعيم.

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وأمام كل هذا المطالبات بالاستغناء عنه.. أعلن الإعلامي الرياضي سيف الرخيص، حسم مجلس إدارة نادي الهلال "مستقبل" المدافع الدولي، بقرار حاسم ونهائي.

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الرخيص كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الإثنين، عن تفعيل الإدارة الهلالية بند "التجديد التلقائي"، في عقد المدافع الدولي البالغ من العمر 35 سنة.

وبناء على ذلك.. أكد الإعلامي الرياضي استمرار علي البليهي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ وعدم استجابة الإدارة، للمطالبات الجماهيرية والإعلامية بـ"الاستغناء عنه".

جدير بالذكر أن البليهي لعب 230 مباراة رسمية مع نادي الهلال، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية، محققًا 13 بطولة؛ من بينهم ثنائية أبطال آسيا و5 ألقاب في الدوري السعودي للمحترفين.