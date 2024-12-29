فيديو | ابنة نجم الهلال الأسبق صاحبة الحظ .. لفتة خاصة من علي البليهي عقب الفوز أمام العراق

موقف رائع من مدافع الأخضر السعودي..

يلفت علي البليهي؛ مدافع المنتخب السعودي، الأنظار له في كأس الخليج العربي الكويت 2024 "خليجي 26"، ليس لأدائه الفني داخل الملعب فقط، إنما كذلك بلقطاته خارجه.

مدافع الهلال كان قد قاد الأخضر السعودي للفوز أمس السبت، أمام العراق بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن ختام منافسات دور المجموعات من البطولة الخليجية، لتصعد السعودية لملاقاة عمان في نصف النهائي، ويودع أسود الرافدين البطولة.

وعقب نهاية المباراة، توجه البليهي نحو المدرجات المخصصة للجماهير الداعمة للمنتخب السعودي، وقام بإهداء قميصه الخاص لإحدى الفتيات التي ترتدي قميص الهلال بشكل خاص، في مقطع نشره الحساب الرسمي لخليجي 26 عبر منصة "إكس"، دون تعريف تلك الفتاة.

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لكن من جانبه، أوضح الإعلامي الرياضي السعودي حمد الصويلحي أن تلك الفتاة هي ابنة النجم الكويتي الأسبق بشار عبدالله، والذي سبق له أن مثل الزعيم عام 1998 ولمدة موسم وحيد على سبيل الإعارة من السالمية.

يذكر أن البليهي كان قد أهدى قميصه من قبل أيضًا لأحد الأطفال الكويتيين خارج الملعب، عقب الفوز أمام اليمن (3-2)، في الجولة الثانية من دور المجموعات.