"لو هناك اثنين مثله لكانت الدنيا بخير!" .. صديق علي البليهي في المدرسة يتحدث عن شخصيته

نجم الهلال بعيون صديق الدراسة..

على هامش مواجهة الهلال أمام الأخدود، كان هناك لقطة إنسانية بطلها على البليهي؛ مدافع الزعيم، الذي التقى بزميله في مرحلة الثانوية بالمدرسة.

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الزعيم حل ضيفًا على الأخدود أمس السبت، في نجران، ضمن الجولة الأولى من الموسم الجديد 2024-2025 بدوري روشن، في لقاء حسمه الموج الأزرق بالفوز بثلاثية نظيفة.

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ونشر الصحفي الرياضي أحمد العجلان، فيديو للبليهي وهو يصافح أحد رجال الأمن باستاد نادي الأخدود، يُدعى إبراهيم محمد، والذي كشف عن علاقة الصداقة بينهما..

رجل الأمن قال: "البليهي كان زميلي في الثانوي والتواصل مستمر بيننا، لم يتغير أبدًا بعد الشهرة، لو كان في نجران اثنين مثله، لكانت الدنيا بخير، هو رجل لا ينسى".

يذكر أن البليهي شارك أساسيًا في المباراة وحتى نهايتها، بعدما كان قد غاب عن مواجهتي كأس السوبر السعودي أمام الأهلي والنصر، على خلفية إيقافه بالطرد الأحمر في نهاية الموسم الماضي بنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام النصر.