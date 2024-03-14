الهلال على طريقة جوارديولا.. وأهلا برفاق جيرارد في فانتازي الدوري السعودي

استعد للجولة المقبلة من دوري روشن وجهز فريقك!

رغم أنَّ الهلال حقق إنجازًا تاريخيًا بتحقيق أطول سلسلة انتصارات بكل البطولات بالوصول إلى 28 انتصارًا متتاليًا، عقب تخطي عقبة الاتحاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، إلا أن هذا الأمر يزعج لاعبي فانتازي جول.

"جول" كان قد أطلق مسابقة فانتازي خاصة لدوري روشن، برعاية أمازون السعودية، منذ الجولة الـ20 بجوائز قيمة لأول اثنين في الترتيب، فلا تفوت الفرصة كي تشارك معنا، فقد تكون أنت أحد الفائزين.

وإذا لم تشارك فالفرصة لا زالت مواتية أمامك، فمرور الجولات على بداية اللعبة لا يعني أنك لن تكون أحد الفائزين، فبادر بالاشتراك الآن.

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ويحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 8000 ريال سعودي، مقدمة من أمازون السعودية، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي.

للمشاركة في مسابقة "فانتازي دوري روشن" برعاية أمازون السعودية (اضغط هنا)

الهلال بتحقيقه الرقم التاريخي، ومضيه قدمًا في الفوز بلقب الدوري السعودي لابتعاده عن النصر بـ 12 نقطة، وحرصه على إراحة لاعبيه استعدادًا لنصف نهائي دوري الأبطال، فمن المنتظر أن يقدم البرتغالي جورج جيسوس، مدرب الفريق، على المداورة بين اللاعبين.

وسيكون هذا الموقف مشابهًا لما يقوم به المدرب الإسباني بيب جوارديولا، الذي لا يأمن معه عشاق فانتازي الدوري الإنجليزي، بإجرائه الكثير من التغييرات على تشكيلة مانشستر سيتي.

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من نختار؟

لكن مع هذا لا يجب أن نستبعد كل لاعبي الهلال خاصة وأن النقاط مضمونة معه لاكتساحه جميع منافسيه، ويبرز في هذا الصدد ألكسندر ميتروفيتش، المتوقع مشاركته في المواجهة المقبلة أمام ضمك.

ومع الابتعاد عن الهلال، يمكننا أن نفكر جديًا في استقدام أكثر من لاعب من فريق الاتفاق الذي بدأ يقدم مستويات كبيرة، ويمكن أن نختار لاعبًا من الدفاع مثل مادو، حيث مكن للفريق أن يخرج بشباك نظيفة أمام الطائي، كما يمكن أن نأتي بموسى ديمبلي، وإيكامبي، في الهجوم.

وبالنظر للمواجهة المرتقبة بين الأهلي والنصر، فإن مهاجمي الأهلي مناسبين لاستقدامهم في هذه الجولة مثل فراس البريكان، وروبرتو فيرمينو، وفي هذا الصدد لا ينصح على الإطلاق باختيار أي من مدافعي النصر في هذه الجولة.

ورغم أن المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله خرج مطرودا من مباراة الهلال في دوري أبطال آسيا، إلا أنه ينصح به في هذه الجولة خاصة وأن الاتحاد سيواجه الفتح.

كما لا يمكننا نسيان الجزائري أمير سعيود المتألق في الجولات الأخيرة، خاصة وأن مواجهة فريقه الرائد ستكون مفتوحة أمام التعاون.

كذلك لا يمكن تجاهل هنري أونيكورو، مهاجم الفيحاء، والمغربي كريم البركاوي لاعب الرائد، وأوديون إيجالو.

اختيارات الكابتن

1 – ألكسندر ميتروفيتش أمام الطائي

2 – روبرتو فيرمينو أمام النصر

3 – عبد الرزاق حمد الله أمام الفتح

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