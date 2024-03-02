"الهلال علمنا درسًا" .. أحمد حجازي يتحسر على سقوط الاتحاد ويهرب من سؤال صادم

"سنتجاوز هذه الخسارة .. ومباراة آسيا الأهم"

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أعرب الدولي المصري أحمد حجازي، لاعب وقائد اتحاد جدة، عن خيبة أمله من خسارة فريقه أمام الهلال في كلاسيكو الدوري السعودي، مؤكدًا أن النتيجة لم تعبر عن سير المباراة.

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وسقط الاتحاد في فخ الخسارة أمام مضيفه الهلال، بنتيجة (1-3)، في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة على ملعب "المملكة آرينا"، ضمن منافسات الجولة 22 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتحدث حجازي في تصريحات لوسائل الإعلام عقب المباراة، قائلًا: "ليست النتيجة التي كنا نريدها، مجريات المباراة كان من المفترض أن تسير بشكل مختلف، في الشوط الأول لعبنا بشكل جيد تقدمنا وتعادل المنافس، لكن انخفض الأداء بدون مبرر في الشوط الثاني".

وأضاف: مباراة اليوم بمثابة درس مهم لنا، وأعتقد أن الجميع شاهد طريقة سير المباراة، أعتقد أننا لا نستحق الخسارة بهذه النتيجة".

وتابع النجم المصري: "سنغلق صفقة الدوري وعلينا أن نركز على مواجهة الهلال المقبلة في دوري أبطال آسيا، لأنه الأهم بالنسبة للاتحاد خلال الموسم، أتمنى أن نحقق الفوز وتكون دفعة للتأهل إلى نصف النهائي".

وعندما سئل حجازي عن الأزمات التي تدور في الاتحاد وجعلت الفريق يتراجع هذا الموسم، رد بكلمات مقتضبة: "كل شيء يسير على ما يرام في الاتحاد، خسارة مباراة لن تؤثر علينا في أي شيء"، قبل أن يترك ساحة الحوار مسرعًا.

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وابتعد الهلال بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 62 نقطة، ليوسع الفارق مع النصر إلى 9 نقاط، بعد تعثر "العالمي" بالتعادل مع الحزم، بينما تجمد رصيد الاتحاد، عند 37 نقطة في المركز الخامس، ليفشل في اقتحام المربع الذهبي.

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