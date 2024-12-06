هل يقصد الهلال؟ العضو الذهبي السابق لنادي النصر: "سنشاهد رونالدو وبنزيما وكيسييه بمونديال الأندية!"

هل يقوم الهلال بضم أبرز نجوم دوري روشن في كأس العالم للأندية؟

أثار سعد آل مغني العضو الذهبي السابق لنادي النصر الجدل، بشأن مشاركة أبرز نجوم دوري روشن السعودي، في بطولة كأس العالم للأندية، وذلك على الرغم من عدم مشاركة أنديتهم في المونديال.

ويمثل نادي الهلال الكرة السعودية في كأس العالم للأندية 2025، إذ يقع في المجموعة الثامنة، رفقة ريال مدريد الإسباني وسالزبورج النمساوي وباتشوكا المكسيكي.

ونشر آل مغني عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يُشير خلالها إلى أن رونالدو وبنزيما وكانتي وكيسييه وسمياكان سنشاهدهم في مونديال الأندية.

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وجاء نص التغريدة كالآتي: "قد نشاهد رونالدو وبنزيما وكانتي وكيسييه وسيماكان في كأس العالم للأندية".

وطالبت بعض الجماهير السعودية، استعارة الهلال لعدة نجوم في دوري روشن خلال فترة كأس العالم، في صيف 2025، على أن يعودوا إلى فرقهم بنهاية المونديال، ولكن يبدو الأمر غير منطقيًا للبعض الآخر.