الكشف عن فترة غياب عبدالله عطيف عن الهلال

تأكد بشكل رسمي غياب عبدالله عطيف عن مواجهتي الفريق أمام الاتحاد

ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية عن فترة غياب لاعب وسط نادي الهلال السعودي عبدالله عطيف عن فريقه عقب التعرض للإصابة في مباراة افتتاح الدوري السعودي للمحترفين أمام نادي أبها.

وقالت صحيفة الرياضية بحسب مصادرها أن الفحص الطبي الذي خضع له عبدالله عطيف لاعب الهلال، يؤكد إصابته بتمدد في الرباط الجانبي للركبة.

وأصيب عطيف (27 عاما) خلال الشوط الأول في المباراة التي كسبها الهلال 4-2 أمام أبها، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وخرج على إثرها من الملعب ولم يتمكن من إكمال الشوط الأول.

ويحتاج اللاعب لبرامج علاجي يتراوح بين ثلاثة إلى خمسة أسابيع من أجل العودة إلى تدريبات الفريق مُجددًا.

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وتأكد بشكل رسمي غياب عبدالله عطيف عن مواجهتي الفريق أمام الاتحاد في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا.