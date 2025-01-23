الهلال يرغب في التعاقد مع نجم الأهلي بعد "تحرك الراقي لضم محمد كنو"!

أسبوع ساخن منتظر قبل إغلاق الميركاتو الشتوي..

يبدو أن الاهتمام تحول إلى حقيقة على أرض الواقع؛ فعلى مدار الأيام الماضية، ترددت أخبار تفيد بمتابعة الأهلي مستقبل محمد كنو، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ في ظل دخوله "الفترة الحرة".

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كنو دخل "الفترة الحرة" من عقده مع نادي الهلال، في يناير الحالي "2025"، والتي تسمح له بالتفاوض مع أي فريقٍ آخر، دون العودة إلى مجلس إدارة الزعيم؛ على أن ينضم إليه "مجانًا" بداية من الموسم القادم.

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وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الرياضية" مساء اليوم الخميس، تقديم الإدارة الأهلاوية "استفسار رسمي" إلى نظيرتها في الهلال؛ لمعرفة إمكانية شراء الـ6 أشهر الأخيرة في عقد كنو.

الصحيفة أكدت أن الأهلي لم يحدد أي مبلغ مالي؛ بل أن الأمر مجرد "استفسار رسمي" عن إمكانية شراء اللاعب؛ حيث إذا كان رد الهلال بـ"نعم"، ستبدأ المفاوضات وقتها للتوصل إلى اتفاق بشأن قيمة الصفقة.

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وشددت الصحيفة على أن تحرك إدارة الأهلي، في صفقة اللاعب محمد كنو البالغ من العمر 30 سنة؛ جاء في ظل رغبة كبيرة من ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في ضمه.

وعلى جانب آخر.. أبدى الهلاليون رغبتهم في التعاقد مع لاعب الأهلي الشاب عبدالكريم دارسي، الذي يجيد في مركزي الجناح وقلب الهجوم؛ لتدعيم صفوف قلعة الزعيم في الميركاتو الشتوي الحالي.

وكشفت "الرياضية" عن أن الهلال لم يقدم أي عرض رسمي إلى الأهلي - حتى الآن -، من أجل شراء عقد دارسي؛ لكن هُناك رغبة بالفعل في ضم اللاعب البالغ من العمر 21 سنة.

جدير بالذكر أن دارسي أحد أبناء النادي الأهلي، حيث تدرج في مختلف فئاته السنية قبل الصعود إلى الفريق الأول، صيف عام 2023؛ مسجلًا هدفًا وحيدًا خلال 18 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.