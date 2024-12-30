بعد اعترافه صراحةً بتشجيع الهلال .. حملة لطرد عضو تنفيذي في إدارة الأهلي

الآن فهمت الجمهور سبب الضحك خلال مواجهة الأهلي والهلال، ولماذا منع لي كونجيرتون من الحديث مع الجماهير!

لا يمل الجمهور من البحث في الدفاتر القديمة، التي تورط المسؤولين، وهو هو الموقف حاليًا بين الأهلاويين وأيمن الراشد؛ العضو التنفيذي في مجلس قلعة الكؤوس.

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الراشد وقبل ثلاث سنوات تقريبًا ظهر ضيفًا في بودكاست "تكوين"، بصفته الرئيس التنفيذي لشركة "سكاي" (شركة سعودية للذكاء الاصطناعي).

الموضوع يُستكمل بالأسفل

خلال هذا البودكاست قال أيمن الراشد متحدثًا عن ميوله الكروية: "أشجع الهلال تشجيع طبيعي، لكنني ليس لدي اهتمام زائد به، اهتمام في المنتخب".

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جمهور الأهلي أعاد خلال الساعات الماضية نشر هذا التصريح، مطالبًا بطرده من إدارة الأهلي، فعلى سبيل المثال لا الحصر، كتب أحد الغاضبين: "ايمن الراشد ( الهلالي ) عضو اللجنة التنفيذية في الاهلي! وهذا يثبت كلامنا اذا قلنا مستحيل نتعشم في جميع الاعضاء وسكوتهم عن الفشل اللي صاير من اول يوم عملوا فيه .. إصلاح الكوارث وتلبية مطالبنا أولها، إبعاد عناصر الفشل".

أما آخر فقد أعاد نشر مقطع للراشد خلال مواجهة بين الهلال والأهلي، يظهر خلاله مانعًا لي كونجيرتون؛ المدير الرياضي للراقي، من الحديث مع الجمهور، مسلطًا الضوء على ضحكه كذلك رغم الخسارة، معلقًا: "خرج الراشد ضاحكاً والاهلي خاسر وتعرض لظلم تحكيمي والآن يعلن ميوله امام الجميع لتشجيعه لنادي الهلال، احسنوا الظن يا جمهور الاهلي كانت صدفة".

يذكر أن الراقي ودع كأس السوبر السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الجاري، بينما يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 23 نقطة مع مرور 13 جولة، فيما قد تأهل لدور الـ16 من بطولة النخبة الآسيوية.