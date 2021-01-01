تقارير | الهلال يُقيل لوشيسكو ويُحدد بديله

انتهت قصة المدرب الروماني مع بطل السعودية

أشارت عدة مصادر صحفية إلى اتخاذ مجلس إدارة الهلال السعودي بقيادة فهد بن نافل قرارًا بإقالة المدير الفني رازفان لوشيسكو بعد الخسارة الصادمة أمام ضمك مساء اليوم.

الهلال سقط أمام ضمك خارج ملعبه في المحالة بهدف نظيف ضمن الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، ليبتعد بفارق 5 نقاط عن الشباب في صدارة جدول الترتيب.

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الخسارة الجديدة وهي الثانية للهلال في آخر 3 مباريات فجرت المزيد من الغضب في وجه لوشيسكو، وقد دشن الجمهور الهلالي حملة كبيرة على تويتر لإقالته باستخدام وسم "إقالة رازفان مطلب الجمهور".

عدد من الإعلاميين والصحفيين الرياضين وأبرزهم عبد العزيز المريسل أكدوا إقالة المدرب بالفعل ومنح مسؤولية تدريب الفريق للبرازيلي روجيريو ميكالي مدرب الفئات السنية في الهلال.

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ادارة الهلال تقرر اقالة المدرب رزافان و تعين مدرب الفئات السنية مؤقتاً — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) February 14, 2021

عدد من الإعلاميين والصحفيين الرياضين وأبرزهم عبد العزيز المريسل أكدوا إقالة المدرب بالفعل ومنح مسؤولية تدريب الفريق للبرازيلي روجيريو ميكالي مدرب الفئات السنية في الهلال.

عبد الكريم الجاسر عضو مجلس الإدارة السابق في الهلال أكد تلك الأخبار كذلك، وأوضح عبر حسابه الرسمي على تويتر أن قرار الإقالة اتخذ بالفعل.