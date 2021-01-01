الهلال

تقارير | الهلال يُقيل لوشيسكو ويُحدد بديله

تامر أبو سيدو
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Răzvan Lucescu - hilal 31-12-2020
al hilal twitter
انتهت قصة المدرب الروماني مع بطل السعودية

أشارت عدة مصادر صحفية إلى اتخاذ مجلس إدارة الهلال السعودي بقيادة فهد بن نافل قرارًا بإقالة المدير الفني رازفان لوشيسكو بعد الخسارة الصادمة أمام ضمك مساء اليوم.

الهلال سقط أمام ضمك خارج ملعبه في المحالة بهدف نظيف ضمن الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، ليبتعد بفارق 5 نقاط عن الشباب في صدارة جدول الترتيب.

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الخسارة الجديدة وهي الثانية للهلال في آخر 3 مباريات فجرت المزيد من الغضب في وجه لوشيسكو، وقد دشن الجمهور الهلالي حملة كبيرة على تويتر لإقالته باستخدام وسم "إقالة رازفان مطلب الجمهور".

عدد من الإعلاميين والصحفيين الرياضين وأبرزهم عبد العزيز المريسل أكدوا إقالة المدرب بالفعل ومنح مسؤولية تدريب الفريق للبرازيلي روجيريو ميكالي مدرب الفئات السنية في الهلال.

عدد من الإعلاميين والصحفيين الرياضين وأبرزهم عبد العزيز المريسل أكدوا إقالة المدرب بالفعل ومنح مسؤولية تدريب الفريق للبرازيلي روجيريو ميكالي مدرب الفئات السنية في الهلال.

عبد الكريم الجاسر عضو مجلس الإدارة السابق في الهلال أكد تلك الأخبار كذلك، وأوضح عبر حسابه الرسمي على تويتر أن قرار الإقالة اتخذ بالفعل.

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