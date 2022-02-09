الهلال ضد تشيلسي: مباشر لحظة بلحظة

الهلال × تشيلسي

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17' أووووووووه خطيرررررة من تشيلسي، عرررضية أثبيلكويتا تمر من أمام لوكاكو الذي كان يحاول أن يلعبها بالكعب في المرمى

14' عرررضيو من الجهة اليمنى لتشيلسي، الكرة تسقط من المعيوف ولكن الدفاع يشتتها

12' ضغط قوي للغاية من تشيلسي على مرمى الهلال لتسجيل الهدف الأول

11' تسديدة قوية من جورجينيو ولكن الدفاع يعترض الكرة

10' أوووووه تسديدة خطيررررة من زياش من على حدود منطقة الجزاء، ولكن تسديدة المغربي تمر فوق العارضة بقليل

7' تسديدة قووووية من تياجو سيلفا ولكن الكرة تمر بجوار القائم الأيمن بقليل

4' سيطرة واستحواذ من تشيلسي على الكرة

انطلاق المباراة

تشكيل الهلال

يبدأ المدرب ليوناردو جارديم بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

عبدلله المعيوف

ياسر الشهراني - علي آل بليهي - جانج هيون سو - محمد البريك

جوستافو كويلار - محمد كانو

موسى ماريجا - ماتيوس بيريرا - سالم الدوسري

أوديون إيجالو

تشكيل تشيلسي

يبدأ المدرب توماس توخيل بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 3-4-2-1

كيبا آريزابالاجا

أندرياس كريستنسين - تياجو سيلفا - أنتونيو روديجير

ماركوس ألونسو - جورجينيو - كوفاتشيتش - سيزار أثبيلكويتا

حكيم زياش - كاي هافيرتز

روميلو لوكاكو

نجح الهلال السعودي في تخطي عقبة الجزيرة الإماراتي في الدور الأول بالفوز بسداسية مقابل هدف، بينما يبدأ بطل أوروبا مواجهاته من نصف النهائي كما هي العادة، يحلم زعيم آسيا بإنجاز استثنائي بالوصول إلى النهائي.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة الهلال السعودي وتشيلسي الإنجليزي في إطار الدور نصف النهائي من منافسات كأس العالم للأندية، والذي يقام في الإمارات، وسيُقام اللقاء على ملعب محمد بن زايد.