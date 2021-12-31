الهلال ضد الفيصلي: مباشر لحظة بلحظة

الفيصلي × الهلال

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تشكيل الهلال:

التشكيل| 4-2-3-1

عبدلله المعيوف

ياسر الشهراني -متعب المفرج - علي آل بليهي - محمد البريك

مصعب الجوير - محمد كانو

سالم الدوسري - ماتيوس بيريرا - موسى ماريجا

بافيتيمبي جوميز

تشكيل الفيصلي:

التشكيل| 4-2-3-1

أحمد الكسار

محمد العمري - رافائيل دا سيلفا - إيجور روسي - ياسين برناوي

إسماعيل سيلفا - عبد الرحمن الدوسري

جيليرمي - رومان أمالفيتانو - خالد الكعبي

جوليو تفاريس

في المقابل يحتل الفيصلي المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة، ويبتعد عن مراكز الهبوط بفارق نقطة ويحتاج إلى الفوز للهروب قليلًا من مراكز القاع، ويسعى لاستغلال الفترة السيئة التي يمر بها بطل أسيا بحثًا عن فوز معنوي.

يتواجد الهلال في المركز الخامس برصيد 21 نقطة، بفارق 12 نقطة بالتمام والكمال عن الصدارة ولكنه لعب مباراة أقل من الاتحاد، يسعى لتحقيق الفوز من أجل تقليص الفارق بعد السقوط في أخر جولتين بالديربي ضد النصر وأمام الفتح.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر من موقع جول لمباراة الهلال والفيصلي، في إطار مباريات الجولة الـ14 الدوري السعودي لموسم 2021/2022، الذي سيُقام على ستاد الملك سلمان.