الهلال ضد الفيحاء: مباشر لحظة بلحظة

الهلال 0 × 0 الفيحاء

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52 تسديدة من سالم الدوسري ولكن حارس الفيحاء يمسك الكرة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بين الهلال والفيحاء بالتعادل السلبي بين الفريقين

40' حكم المباراة يقرر استمرار اللعب دون احتساب ركلة جزاء للهلال

37' حكم المباراة يراجع تقنية الفار تحسبًا لوجود ركلة جزاء لصالح الهلال بعد التحام جوميس مع مدافع الفيحاء

33' بطاقة صفراء لبندر بعد تدخل قوي على ماريجا

25' أووووووووووه ماريجا يهدر فرصة هدف محقق للهلال! موسى ينطلق وينفرد بالمرمى وتسديدة! ولكن حارس الفيحاء يتألق ويُخرج الكرة لضربة ركنية

23' المباراة بدون أي فرص حقيقية من الطرفين حتى الآن

19' تسديدة قووية من سلطان مندش، ولكن المعيوف يُخرج الكرة لضربة ركنية

16' ركنية للهلال، الكرة تصل إلى ماريجا الذي يلعبها برأسه ولكن الكرة تعلو العارضة

11' مطالبات بركلة جزاء لصالح سالم الدوسري ولكن حكم المباراة يقرر استمرار اللعب

8' سيطرة واستحواذ على الكرة من جانب الهلال

2' رأسية قوووية من الفرنسي جوميز ولكن حارس الفيحاء يتصدى لها

انطلاق المباراة

تشكيل الهلال:

التشكيل| 4-2-3-1

عبدلله المعيوف

ياسر الشهراني -متعب المفرج - جانج هيون سو - ناصر الدوسري

سلمان الفرج - محمد كانو

سالم الدوسري - أندريه كاريو - موسى ماريجا

جوميس

تشكيل الفيحاء:

التشكيل| 4-2-3-1

فلاديمير ستويكوفيتش

بندر ناصر - حسن الشويش - سامي الخيبري - مخير الرشيدي

ريكاردو - أحمد با مسعود

أمادو موتاري - عبد الرحمن السفري - سلطان مندش

تاختسيديس

في المقابل يحتل الفيحاء المركز الخامس برصيد 18 نقطة ويسعى الفريق الذي يقدم موسمًا رائعًا للاقتراب أكثر من المراكز الثلاثة الأولى، ويرغب بتقليص الفارق مع ضمك إلى 4 نقاط فقط في الانتصار اليوم.

يتواجد الهلال في المركز الرابع برصيد 20 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الصدارة ولكنه لعب مباراتين أقل من الاتحاد، يسعى لتحقيق الفوز أجل ملاحقته على الصدارة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر من موقع جول لمباراة الهلال والفيحاء، في مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع من الدوري السعودي لموسم 2021/2022، الذي سيُقام على ستاد الفهد الدولي.