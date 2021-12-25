الهلال ضد الفتح: مباشر لحظة بلحظة

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الهلال × الفتح

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تشكيل الفتح:

التشكيل| 4-3-3

ماكسيم كوفال

عبدلله اليوسف - فهد محمد الحربي - عمار الدحيم - نواف بوشال

عباس الحسن - محمد الفهيد - سفيان بن دبكة

مراد باتنا - فراس البريكان- علي الزقعان

فراس البريكان

تشكيل الهلال:

التشكيل| 4-2-3-1

عبدلله المعيوف

ياسر الشهراني - علي آل بليهي - جانج هيون سون - حمد اليامي

جوستافو كويلار - مصعب الجوير

موسى ماريجا - لوسيانو فييتو - أندري كاريلو

صالح الشهري

أما الفتح فيحتل المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة ويسعى الفريق لتحسين وضعه في جدول الترتيب وتعويض الخسارة التي ألمت به في الجولة الماضية أمام أبها بثلاثة أهداف لهدف.

يتواجد الهلال في المركز الرابع برصيد 21 نقطة، مبتعدًا بفارق 5 نقاط عن الاتحاد، وكذلك عن ضمك الذي لعب مباراة واحدة أكثر من الموج الأزرق، ولا مجال لمزيد إهدار من النقاط من أجل مواصلة المنافسة على اللقب، خاصًة بعد السقوط في الديربي أمام النصر بهدفين نظيفين.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الهلال والفتح، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري السعودي، وستُقام المباراة على ملعب الأمير فيصل بن فهد.