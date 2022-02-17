الهلال ضد الشباب: مباشر لحظة بلحظة

الهلال 4 × 0 الشباب

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55' مرور عشر دقائق من الشوط الثاني وتقدم الهلال برباعية دون رد.

49' أوووووووووو فرصة خطيرة للهلال وهدف خامس يضيع، تمريرة بالعرض من الجانب الأيمن عن طريق ماريجا إلى سالم الدوسري الذي سدد الكرة مباشرة ولكن دفاع الشباب يبعدها قبل أن تصل إلى المرمى لترتد في قدم سالم وتخرج إلى ركلة مرمى.

46' انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

45+1' نهاية الشوط الأول بتقدم الهلال برباعية دون رد.

44' الحكم يحتسب دقيقة واحدة وقت محتسب بدل ضائع.

43' جووووووووووووووووووووووووووووووووول إيجالو يضيف الهدف الرابع للهلال، كرة من الجانب الأيمن عن طريق ماريجا لمسها إيجالو لتسكن الشباك.

37' سيطرة من لاعبي الهلال وسط تراجع من الشباب.

30' مرور نصف ساعة من مجريات اللقاء، وتقدم الهلال بثلاثية نظيفة.

29' يا ربااااااااااه هجمات الهلال تتواصل، وتعلن عن الهدف الثالث عدة تمريرات بين لاعبي الزعيم، وصلت إلى ماريجا داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة في المرمى.

24' جووووووووووووووووووووووووووووووول الهلال يضيف الهدف الثاني سريعًا، عرضية من سالم الدوسري أبعدها الدفاع ووصلت إلى كاريلو على مشارف منطقة الجزاء، ليقابلها بتسديدة على الطاير سكنت الشباك.

17' جووووووووووووووووووووول الهدف الأول في المباراة لصالح الهلال، عرضية من الجانب الأيسر عن طريق كاريلو قابلها إيجالو بتسديدة من لمسة واحدة في الشباك.

12' ركلة حرة مباشرة للشباب من مكان خطير، لعبها بانيجا لترتطم بالحائط البشري وتتحول إلى ركنية.

7' أوووووووه أولى الفرص الخطرة في اللقاء من نصيب الهلال، تسديدة قوية من إيجالو من مشارف منطقة الجزاء، تصدى لها فواز القرني وحولها إلى ركنية.

5' مرور خمس دقائق من عمر المباراة والتعادل السلبي يسيطر على النتيجة.

انطلاق المباراة

تشكيل الشباب:

التشكيل| 4-1-4-1

فواز القرني

متعب الحربي - أحمد شراحيلي - اياجو سانتوس - فواز الصقور

حسين القحطاني

هتان باهبري - باولينيو - إيفر بانيجا - كارلوس جونيور

لوسيانو فييتو

تشكيل الهلال:

التشكيل| 4-2-3-1

عبدلله المعيوف

ياسر الشهراني - جانج هيون سو - علي آل بليهي - محمد البريك

سالم الدوسري - جوستافو كويلار - سلمان الفرج - أندري كاريلو

موسى ماريجا - أوديون إيجالو

على الجانب الآخر، الشباب يطمح لمواصلة انتصاراته للاقتراب أكثر وملاحقة الاتحاد على صدارة الترتيب، خاصة بعد فوزه في آخر مباراتين، وسيسعى لاستغلال الحالة النفسية السيئة للاعبي الهلال للخروج بنقاط المباراة كاملة.

الهلال لم يلعب مباراة الجولة 19 أمام الفيحاء وكذلك لقاء الاتفاق في الجولة 20 بسبب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية والتي حقق فيها المركز الرابع، وكان الهلال قد سقط في فخ التعادل مع الباطن بهدف لمثله في لقاء الجولة الثامنة عشر.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الهلال والشباب، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري السعودي، وستُقام المباراة على استاد الأمير فيصل بن فهد.