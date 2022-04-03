الهلال ضد الشباب: مباشر لحظة بلحظة

الهلال 1×1 الشباب

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.. نتجه إلى الأشواط الإضافية

89' مستحيل مستحيل مستحيل! ميتشيل يقطع الكرة، ينفرد بالمرمى، يراوغ القرني ولكن دفاع الشباب يبدع في إنقاذ الموقف قبل أن يسدد الكرة في المرمى

85' أوووووووه الكرة تصل للشهري أمام المرمى، وتسديدة قوووية ولكنها تعلو العارضة

81' أووووووووه خطيررررة للهلال، سلمان وتمريرة رائعة إلى ماريجا الذي يسدد الكرة ولكنها تمر بجوار القائم

72' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول سلمان الفرج يسجل التعادل بتسديدة رائعة من لمسة واحدة على يمين القرن

66' تسديدة قووووية من كانو ولكن الكرة تمر بجوار القائم

64' أووووووووه خطيرررة للهلال، ماريجا كاد أن يسجل التعادل سريعًا ولكن رأسيته تمر بجوار القائم

62' جوووووووووووووووووووووووووووووووول بانيجا يسجل ركلة الجزاء بنجاح ويتقدم لليوث

ركلة جزاااااااااء للشباب

60' الحكم يراجع إحدى العبات عبر تقنية الفيديو تحسبًا لوجود ركلة جزاء على الهلال بسبب لمسة يد على المفرج

الهلال يبدأ الشوط الثاني بشكل أفضل بمراحل من الشباب

53' أوووووه شراحيلي يشتت كرة في منتهى الخطورة على مرتين من أمام ماريجا

52' عررررضية رائعة من سلمان الفرج ولكن القرني يشتت الكرة ببراع

51' تمريرة رائعة بإتجاه إيجالو وتسديدة قووية ولكن شراحيلي يعترضها وتخرج لركنية

48' عرررضية من الجهة اليسرى للهلال، الكرة تصل إلى ماريجا الذي يحاول تسديدها من لمسة واحدة ولكن الكرة ضعيفة للغاية.. ضربة مرمى للشباب

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الهلال والشباب

45' خطيررررة للشباب، فييتو يلمح المعيوف خارج مرماه ويحاول تسديد الكرة في المرمى مباشرًة ولكنها تعلو العارضة

33' عررضية رائعة للجهة اليمنى للشباب، تمريرة بالرأس بإتجاه باهبري، الذي يحاول المراوغة ويسدد! ولكن الكرة ترتطم بالدفاع وتخرج لركنية

28' البريك يتجاوز الشامخ ويلعب عرررضية ولكن الكرة تُلعب بشكل سئ وتخرج ضربة مرمى للشباب

23' تسديدة خطيرررة من باهبري ولكن الكرة تمر فوق العارضة

21' تسديدة من بانيجا ولكن الكرة تصل سهلة في يد المعيوف

18' تحرك رائع من الأرجنتيني فييتو، الذي يسدد الكرة ولكنها تعلو العارضة

13' تسديدة من البرازيلي جونيور ولكن المعيوف يمسك بالكرة

11' عرررضية من الجهة اليمنى للشباب ولكن الشهراني يشتتها لركنية.. الشباب بدأ المباراة بشكل أفضل

7' أووووووووه المعيوف يحرم الشباب من التقدم، عرررضية تصل إلى جونيور الذي يسددها برأسه قوووية ولكن المعيوف يتألق ويتصدى للكرة ببراعة وتخرج لركنية

3' خطيرررة للشباب، ركنية تصل إلى شراحيلي الذي يسددها برأسه، ولكن الكرة تمر أمام فييتو وتخرج لضربة مرمى

انطلاق المباراة

تشكيل الشباب:

التشكيل| 4-3-3

فواز القرني

عبد الله الشامخ - أحمد شراحيلي - إياجو سانتوس - فواز الصقور

حسان تمبكتي - ألفريد ندياي - إيفر بانيجا

هتان باهبري - كارلوس ابريليو - لوسيانو فييتو

تشكيل الهلال:

التشكيل| 4-3-3

عبدلله المعيوف

ياسر الشهراني - جانج هيون سو - متعب المفرج - محمد البريك

سلمان الفرج - جوستافو كويلار- محمد كانو

ماتيوس بيريرا - أوديون إيجالو - موسى ماريجا

تأهل الزعيم لهذا الدور بعد التغلب على النصر في ديربي الرياض بدور ربع النهائي، في حين أن الشباب يتواجد في نصف النهائي بعد التفوق على الأهلي بنفس النتيجة بهدفين لهدف.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الهلال ضد الشباب، والتي تقام ضمن إطار دور نصف النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين 2021/2022، وسيُلعب اللقاء على ستاد فيصل بن فهد.