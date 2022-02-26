الهلال ضد الحزم: مباشر لحظة بلحظة

الهلال 2×0 الحزم

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نهاية المباراة بفوز صعب ومهم للهلال على الحزم بهدفين نظيفين

90' بطاقة حمراء لمصعب الجوير لاعب الهلال بعد تدخل قوي على لاعب الحزم

90' تمريرة رائعة إلى العتيبي الذي ينطلق بالكرة ويسدد ولكن المعيوف يخرج من مرماه، يتصدى للكرة وتخرج لضربة ركنية

88' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ماريجا يحرز الهدف الثاني للهلال، تمريرة رائعة للبرازيلي بيريرا تضع موسى أمام المرمى ليسددها في الشباك

تبديلين للحزم بخروج هينتي وجون ودخول العتيبي والسهلاوي

74' خطيررررررة للهلال، تسديدة ررررررائعة من الجوير كادت أن تُغالط إبراهيم زايد ولكن حارس الحزم يتألق ويُخرج الكرة بأطراف أصابعه لضربة ركنية

72' أوووووووووووووووه خطيررة للحزم، تمريرة تصل إلى الزرهوني على حدود منطقة الجزاء، المغربي يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم

67' تسديدة من الزرهوني ولكن الكرة تصل سهلة في يد المعيوف

64' بطاقة صفراء للبرازيلي ماتيوس بيريرا

حكم المباراة يراجع لقطة إصابة النجعي عبر تقنية الفيديو، تحسبًا لوجود ضرب متعمد من بيريرا

61' تعطل اللعب لإصابة النجعي مدافع الحزم بإصابة قوية في رأسه

57' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول البيروفي كاريلو يحرز الهدف الأول للهلال

53' أووووووووووه ثلاث فرص متتالية للهلال تضيع بغرابة، رأسية إيجالو وتسديدتي جحفلي وماريجا التي اعترضها المتألق أليسون مدافع الحزم

51' خطيرررررة للحزم من إيزيكل هينتي ولكن حارس الهلال يمسك بالكرة وينقذ الموقف

50' تسديدة قووووية من ماريجا ولكن إبراهيم زايد يمسك بالكرة

48' عررررضية خطيررة من ماريجا ولكن الدفاع يتدخل قبل أن تصل إلى إيجالو

45' تمريرة رائعة من ميشيل إلى إيجالو الذي يحاول المراوغة ولكن دفاع الحزم يتألق وينقذ الموقف

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الهلال والحزم

37' هدوء نسق اللعب في الدقائق القليلة الماضية

29' عرررضية من كاريلو بإتجاه ماريجا ولكن زايد يخرج من مرماه ليصطدم اللاعبين معًا، ويدخل الجهاز الطبي لعلاجهم

28' خطيرررة للهلال، تسديدة من كاريلو ولكن الكرة تعلو العارضة

23' عرررضية قوية من سعود عبد الحميد ولكن الكرة تمر من أمام الجميع وتخرج لرمية تماس

22' خطيرررة للهلال، بيريرا يضغط ويقع الكرة ويمرر إلى إيجالو ومنه إلى ماريجا الذي يسدد الكرة بقووة ولكن حارس الحزم يمسك بها

20' أولا جون يمر من سعود عبد الحميد بشكل رائع ويلعب عررضية قووية ولكنها تمر بسلام على دفاع الهلال

15' ركنية للحزم ورأسية ولكن الكرة ضعيفة وتصل سهلة في يد المعيوف

13' تسديدة من أولا جون لاعب الحزم ولكن دفاع الهلال يعترضها

8' تعطل اللعب لإصابة ميشيل بعد تدخل قوي مع أسامة الخلف

7' مررررتدة للهلال، ميشيل كان قريبًا من صناعة فرصة الهدف الأول للهلال، ولكن تمريرته بإتجاه إيجالو تخطئ طريقها وتصل إلى إبراهيم زايد

4' ضغط قوي من الهلال في بداية المباراة

انطلاق المباراة

تشكيل الحزم:

التشكيل| 4-2-3-1

إبراهيم زايد

عبد الرحمن الدخيل - أحمد النجعي - هيوجلو نيريس - فرحان العازمي

سعود زيدان - أليسون بيريز بيريرا

إيزيكيل هينتي - نوفل الزرهوني - أولا جون

أسامة الخلف

تشكيل الهلال:

التشكيل| 4-2-3-1

عبدلله المعيوف

ناصر الشهراني - علي آل بليهي - جانج هيون سون - سعود عبد الحميد

محمد جحفلي - أندري كاريلو

ميشيل ديلجادو - ماتيوس بيريرا - موسى ماريجا

أوديون إيجالو

أما الحزم فيحتل المركز السادس عشر والأخير برصيد 14 نقطة ويسعى الفريق لتحسين وضعه في جدول الترتيب، خاصًة وأنه يبتعد عن مراكز النجاة من الهبوط بفارق سبع نقاط.

يتواجد الهلال في المركز الرابع برصيد 34 نقطة، مبتعدًا بفارق 14 نقطة عن الاتحاد مع الأخذ في الاعتبار أنه لعب مباراتين أقل من المتصدر، ولا مجال لمزيد إهدار من النقاط من أجل مواصلة المنافسة على اللقب، وسيحاول استغلال الحالة المعنوية الرائعة بعد النصر في ديربي الرياض في ربع نهائي كأس الملك.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الهلال والحزم، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري السعودي، وستُقام المباراة على ملعب الأمير فيصل بن فهد.