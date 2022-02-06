الهلال ضد الجزيرة: مباشر لحظة بلحظة

الهلال × الجزيرة

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7' الجزيرة يبدأ المباراة بشكل أفضل من الهلال

1' خطيرررررررة للجزيرة ولكن المعيوف يتألق

انطلاق المبارة

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تشكيل الهلال

يبدأ المدرب ليوناردو جارديم بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

عبدلله المعيوف

سعود عبد الحميد - علي آل بليهي - جانج هيون سو - ياسر الشهراني

ماتيوس بيريرا - جوستافو كويلار - محمد كانو - سالم الدوسري

أوديون إيجالو - موسى ماريجا



تشكيل الجزيرة

يبدأ المدرب مارسيل كايزر بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1

علي خصيف

عبدلله إدريس - ميلوس كوسانوفيتش - خليفة الحمادي - محمد ربيع

محمد العطاس - عبدلله رمضان

ثولاني سيريرو - جواو فيكتور - عبدلله ديابي

أحمد الهاشمي

يشارك الهلال السعودي في كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه بعد أن فاز بدوري أبطال آسيا على فريق بوهانج ستيلرز، بينما يتواجد الجزيرة في البطولة بصفته بطلًا للدوري الإماراتي مع استضافة أبو ظبي للنسخة الحالية من البطولة.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة الهلال السعودي والجزيرة الإماراتي في الدور الأول من منافسات كأس العالم للأندية، والذي يقام في الإمارات، وسيُقام اللقاء على ملعب محمد بن زايد.