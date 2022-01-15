الهلال ضد التعاون: مباشر لحظة بلحظة

الهلال 0 × 1 التعاون

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17' عررررضية من بيريرا ولكن الكرة تمر بسلام على دفاع التعاون

12' أووووووووووووووووه ماريجا يهدر فرصة هدف محقق! تمريرة مذهلة من كاريلو تضع ماريجا أمام المرمى، ولكنه يسدد الكرة بجوار القائم الأيسر

11' أووووووه خطيررررررة للهلال، ماريجا يفتك الكرة، يمرر إلى كاريلو، وتسديدة ولكن كاسيو يمسك بالكرة

7' تعطل اللعب لإصابة طارق عبدلله لاعب التعاون

6' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول تاوامبا يسدد ركلة الجزاء بنجاح ويُحرز الهدف الأول للتعاون

4' ركلة جزااااااااااااااااااااء للتعاون! الحكم يراجع اللعبة في تقنية الفيديو، ويكتشف وجود لمسة يد على مدافع الهلال أثناء تشتيت الفرصة السابقة

2' أوووووووووه دفاع الهلال يخرج كرة من على خط المرمى! ضربة حرة غير مباشرة للتعاون، ارتباك داخل منطقة الجزاء، رأسية من تاوامبا يخرجها جحفلي، ترتد إلى سيلفا الذي يسدد ولكن الدفاع يُخرجها بصعوبة قبل أن تسكن الشِباك

انطلاق المباراة

تشكيل التعاون:

التشكيل| 4-2-3-1

كاسيو دوس أنجوس

سعد بالعبيد - عون السلولي - إياجو سانتوس - طارق محمد

سميحان النابت - سيدريك أميسي

عبد الملك العييري - ألفارو ميدران - لوفاندرو هنريكي

لياندر تاوامبا

📋| تشكيلة #الذئاب لمواجهة "الهلال" في الجولة "الـ17" من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. #ComeOnWolves 🐺 pic.twitter.com/aSXWcehn0A — نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) January 15, 2022

تشكيل الهلال:

التشكيل| 4-2-3-1

عبدلله المعيوف

مد الله العليان - محمد جحفلي - جانج هيون سون - حمد اليامي

سلمان الفرج - محمد كانو

سالم الدوسري - ماتيوس بيريرا - أندري كاريلو

موسى ماريجا

أما التعاون فيحتل المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة ويسعى الفريق لتحسين وضعه في جدول الترتيب، خاصًة وأنه يبتعد عن مراكز الهبوط بفارق نقطة واحدة فقط.

يتواجد الهلال في المركز الخامس برصيد 27 نقطة، مبتعدًا بفارق 11 نقطة عن الاتحاد مع الأخذ في الاعتبار أنه لعب مباراة أقل من المتصدر، ولا مجال لمزيد إهدار من النقاط من أجل مواصلة المنافسة على اللقب، وسيحاول استغلال الحالة المعنوية الرائعة بعد الفوز الكبير على الطائي في الجولة الماضية برباعية نظيفة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الهلال والتعاون، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري السعودي، وستُقام المباراة على ملعب الأمير فيصل بن فهد.