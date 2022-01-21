الهلال ضد الباطن: مباشر لحظة بلحظة

الهلال × الباطن

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3' فرصة أولى للهلال، تسديدة من الشهراني ولكن الكرة تمر بجوار القائم

2' أووووووووووووه خطيرررة من أبرو، رأسية رائعة من مهاجم الباطن، ولكن الكرة تصطدم بالقائم الأيسر

انطلاق المباراة

تشكيل الباطن:

التشكيل| 3-5-1-1

مارتن كامبانيا

ماوريسيو أنطونيو - ريناتو شافيز - محمد ناجي

محمد رايحي - زكريا سامي - ضيف الله القرني - محمد القرني - حسين العيسى

يوسف الجبلي

فابيو آبرو

تشكيل الهلال:

التشكيل| 4-2-3-1

عبدلله المعيوف

ياسر الشهراني - محمد جحفلي - علي آل بليهي - حمد اليامي

جوستافو كويلار - محمد كانو

سالم الدوسري - ماتيوس بيريرا - أندري كاريلو

موسى ماريجا

أما الباطن فيحتل المركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد 15 نقطة ويسعى الفريق لتحسين وضعه في جدول الترتيب، من أجل الهروب من مناطق الهبوط، ويعود أخر فوز حققه الفريق في الدوري إلى شهر نوفمبر الماضي عندما تغلب على التعاون بنتيجة 3/2.

يتواجد الهلال في المركز الرابع برصيد 30 نقطة، مبتعدًا بفارق 8 نقاط عن الاتحاد، ولا مجال لمزيد إهدار من النقاط من أجل مواصلة المنافسة على اللقب، وكان الفريق قد حقق عودة رائعة في النتيجة في الأسبوع الماضي أمام التعاون وفاز بثلاثية بعد أن كان متأخرًا بهدفين.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الهلال والباطن، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري السعودي، وستُقام المباراة على ملعب الباطن.