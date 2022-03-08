الهلال ضد الاتحاد: مباشر لحظة بلحظة

الهلال 2×1 الاتحاد

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نهاااااااية المباراة بفوز الهلال في الكلاسيكو السعودي على الاتحاد بهدفين لهدف

82' هدف ملغي للاتحاد بسبب وجود تسلل على فهد المولد

تبديل للهلال بخروج ماريجا ودخول ماتيوس بيريرا

78' هدف ملغي للهلال بسبب تسلل على ماريجا

سعود عبد الحميد يسقط متألمًا بعد تدخل قوي من أندري أندري

69' أووووووووووووه الكرة تمر من فوق رأس كمارا! بعد عرضية راااااائعة من هنريكي! فرصة التعادل تضيع من الاتحاد

67' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول إيجالو يسجل الهدف الثاني للهلال بعد تسديدة رررائعة في الزاوية اليمنى لمرمى جروهي

64' سعود عبد الحميد يسقط متألمًا بعد التحام مع واحد من لاعبي الاتحاد

58' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول كمارا يسجل التعادل، عرررضية رائعة من رومارينهو تصل إلى كمارا الذي يسددها في الشباك بسهولة

57' تسديدة من ماريجا ولكنها تصطدم بالشنقيطي وتخرج لركنية

54' غير معقووووووووووووووووووووول! الاتحاد يهدر التعادل، تمريرة رائعة من هنريكي إلى فهد ومنه إلى رومارينهو الذي يراوغ المعيوف ولكنه يسدد الكرة في القائم الأيمن!

بطاقة صفراء للاعب جانج مدافع الهلال بعد احتكاك قوي مع كمارا

49' ضربة حرة غير مباشرة للاتحاد، يلعبها هنريكي ويشتتها دفاع الهلال، الكرة تصل إلى مد الله العليان الذي يسددها ولكنها بعيدة تماما عن مرمى المعيوف

46' عررضية من ماريجا يشتتها دفاع الاتحاد، تصل مرة أخرى إلى موسى الذي يسدد الكرة ولكنها بعيدة جدا عن مرمى الاتحاد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الهلال على الاتحاد بهدف نظيف سجله الدوسري من ركلة جزاء

45' أوووووووووووووووووه ماذا أهدرت يا كمارا؟ تمريرة رائعة لمهاجم الاتحاد الذي كان أمام المرمى ولكن تسديدته تعلو العارضة بسنتيمترات

45' تسديدة قوووية من إيجالو من خارج المنطقة ولكن جروهي يمسك بالكرة

44' تسديدة من مد الله العليان ولكن الكرة عالية عن مرمى الهلال

42' خطيرررررررررررة للاتحاد، ضربة حرة غير مباشرة، الكرة تُمرر بشكل جميل إلى البرازيلي رومارينهو وتسديدة قووووية ولكنها في الشباك الخارجية

40' المباراة بدون أي فرص خطيرة من الجانبين في أخر 10 دقائق

36' الاتحاد يفشل في اختراق دفاع الهلال

بطاقة صفراء للاعب جوستافو كويلار بعد عرقلة رومارينهو

29' أوووووووووووووووووووه جروهي يحرم الهلال من الهدف الثاني، إيجالو يتجاوز حمدان الشهراني بشكل رائع ويسدد كرة قوووية ولكن الحارس البرازيلي يتصدى لها وتخرج لركنية

25' هدوء نسق اللعب في الدقائق السابقة

21' تسديدة قوووووووية من جوستافو كويلار ولكن الكرة تمر بجوار القائم

16' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول سالم الدوسري يسدد ركلة الجزاء بنجاح ويسجل الهدف الأول للهلال

الحكم يراجع اللعبة في تقنية الفيديو

11' ركلة جزااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااء للهلال

8' ركلة حرة غير مباشرة للهلال من على حدود منطقة الجزاء، الكرة ُتلعب ولكن دفاع الاتحاد يشتتها، تصل إلى كاريو الذي يسددها ولكنها تصل سهلة في يد جروهي

4' ركنية للاتحاد ولكن كرة برونو هنريكي تصل مباشرة في يد المعيوف حارس الهلال

انطلاق المباراة

تشكيل الاتحاد:

التشكيل| 4-2-3-1

مارسيلو جروهي

حمدان الشمراني - عبدلله الحافظ - مد الله العليان - مهند الشنقيطي

أندري أندري - برونو هنريكي

عبد العزيز البيشي - رومارينهو - فهد المولد

هارون كمارا

📢 تــــشــــكــــيــــل الــــعــــميـــــد 📢



- هكذا سنخوض مواجهة الكلاسيكو 📋👇#الاتحاد_الهلال pic.twitter.com/7KoxzGt5q5 — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) March 8, 2022

تشكيل الهلال:

التشكيل| 4-3-3

عبدلله المعيوف

ياسر الشهراني - جانج هيون سو - علي آل بليهي - سعود عبد الحميد

سلمان الفرج - جوستافو كويلار- أندري كاريلو

سالم الدوسري - أوديون إيجالو - موسى ماريجا

يتواجد الاتحاد في الصدارة برصيد 54 نقطة بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه الشباب والذي لعب مباراة أكثر من المتصدر، في حين أن الهلال يحتل المركز الرابع برصيد 40 نقطة ويسعى لتحقيق الفوز في لقاء اليوم من أجل تقليص الفارق مع العميد ولتقوية حظوظه أكثر في المنافسة على اللقب.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي للمباراة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد، في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة الثانية عشر من الدوري السعودي 2021/2022، وسيُلعب على ستاد فيصل بن فهد.