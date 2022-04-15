الهلال 1×0 استقلال دوشنبه

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69' خطيررررة للهلال ولكن تسديدة الدوسري تمر بجوار القائم

67' تسديدة قوووية من كويلار ولكن الكرة عالية عن المرمى

64' أووووووووووووووه بيريرا يسدد كرة قوووية ولكن حارس استقلال دوشنبه يتصدى لها

58' تمريرة رائعة نمن الشهراني إلى بيريرا ولكن الكرة تطول عليه

55' خطيرررة للهلال، لمسات قصيرة وجميلة، سلمان الفرج يراوغ ويمرر لإيجالو ولكن النيجيري يفوت الفرصة لتسجيل الهدف الثاني لتمر الكرة من أمامهة

51' جووووووووووووووووووووووووووووووووووول سلمان الفرج يسجل الأول للهلال، عررضية رائعة من الشهراني تصل إلى سلمان الذي سددها في المرمى

49' عرررضية من البريك، الكرة تصطدم برأس بيريرا وتصل سهلة في يد حارس استقلال دوشنبه

48' عرررضية من البريك ولكن الكرة تخرج ضربة مرمى للفريق الطاجيكي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين

35' أووووووه خطيررة للهلال، عررضية رائعة من الشهراني إلى سلمان الفرج الذي استلم الكرة بشكل رائع وسددها قوية ولكنها تمر فوق القائم

32' سالم الدوسري يستلم الكرة ويراوغ بشكل رائع ولكن الكرة تطول منه وتصل إلى حارس استقلال دوشنبه

27' تسديدة قووووية من الدوسري ولكن الكرة عااالية عن مرمى استقلال دوشنبه

21' خطيررررة للهلال، تمريرات رائعة بين سلمان وإيجالو، الدفاع يشتت الكرة وتصل إلى الدوسري أمام المرمى، وتسديدة خطيررررة ولكن ياتيموف يتألق ويتصدى للكرة ببراعة وتخرج لركنية

19' خطيررررة لفريق استقلال دوشنبه، تسديدة قوووية من دافرنوف ولكن المعيوف يتصدى للكرة على مرتين

16' أووووووه دفاع استقلال دوشنبه كاد أن يغالط مرماه ولكن الكرة تخرج لركنية

13' خطيررررة للهلال، تمريرة رائعة للدوسري يحاول لعبها عررضية ولكن الدفاع يعترضها وترتد له مرة أخرى، يسدد الكرة ولكنها تلمس مدافع استقلال دوشنبه وترتطم بالقائم

11' عرررضية أخرى للهلال بقدم سلمان الفرج ولكن حارس استقلال يمسك بالكرة

9' عرررضية من سلمان الفرج ولكن الدفاع يشتت الكرة لرية تماس

7' ضغط قوي من الهلال بحثًا عن الهدف الأول

1' عررضية من الجهة اليسرى للاستقلال ولكن الشهراني يشتت الكرة لركنية

انطلاق المباراة

تشكيل استقلال دوشنبه:

التشكيل| 3-5-2

روستام ياتيموف

قاسماينين - تشيشيرين - دزاليلوف

ماباتشويف - سليمانوف - دافرونوف - آيسيف - محمدجون

مانوشخر دزاليلوف - بوكوم

تشكيل الهلال:

التشكيل| 4-3-3

عبدلله المعيوف

ياسر الشهراني - علي آل بليهي - محمد جحفلي - محمد البريك

سلمان الفرج - جوستافو كويلار- محمد كانو

ماتيوس بيريرا - أوديون إيجالو - سالم الدوسري

نجح الهلال في تحقيق الفوز في الجولتين الماضيتين على الشارقة والريان ليحتل صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، في حين أن بطل طاجكيستان يتذيل ترتيب المجموعة الأولى بعد أن خسر في أول مباراتين.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الهلال السعودي ضد استقلال دوشنبه، والتي تقام ضمن إطار مباريات الجولة الثالثة من لقاءات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا لموسم 2021/2022، على ملعب فيصل بن فهد.