رغم انتهاء الميركاتو الصيفي .. الهلال يبحث عن صفقة أجنبية جديدة!

الهلال يرغب في إضافة جديدة

يبدو أن الهلال لم يُنهِ حتى الآن ملف صفقاته الجديدة، على الرغم من غلق باب الميركاتو الصيفي في دوري روشن السعودي، حيث يبحث عن صفقة أجنبية لإضافتها إلى قائمته.

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وأبرم الهلال صفقتين أجنبيتين خلال صيف 2024، بالتعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي، والبرازيلي ماركوس ليوناردو مهاجم بنفيكا البرتغالي.

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وكشف الإعلامي عبد الرحمن أباعود عبر حسابه على منصة "إكس" عن أن إدارة الهلال تبحث عن لاعب أجنبي أقل من 21 عامًا، للتعاقد معه خلال الفترة الحالية.

وأوضح أباعود قائلًا: "يسمح النظام للهلال تسجيل لاعب أجنبي، على أن يكون حرًا قبل نهاية الانتقالات الصيفية، بفترة سماح تصل إلى 30 يومًا للتسجيل".

وأضاف: "يُذكر أن الهلال تبقى له فرصة تسجيل لاعب أجنبي أقل من 21 عامًا، ولم تكتمل قائمته الحالية، مما يسمح له ذلك".