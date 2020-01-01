رسميًا - الشلهوب يغيب عن مباراة الهلال الافتتاحية بدوري أبطال آسيا

الزعيم يطير إلى دبي مساء الليلة

أنهى الهلال السعودي بقيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو، عصر اليوم السبت، تدريباته استعدادًا لاستهلال مشواره في دوري أبطال آسيا 2020.

بعثة الزعيم تغادر مساء الليلة الرياض متوجهة إلى مدينة دبي الإماراتية، استعدادًا لملاقاة شهر خودرو الإيراني، والمقرر إقامتها بعد غدٍ الإثنين، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة القارية.

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وشهد مران اليوم تعرض محمد الشلهوب؛ قائد الزعيم، للإصابة في العضلة الخلفية، مما يعني تأكد غيابه عن المباراة الآسيوية.

وفي الإطار نفسه، تركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية، إذ بدأت بتدريبات لياقية متنوعة، ثم طبق المدير الفني عددًا من الجمل الفنية والتكتيكية، ثم اختتمت بمناورة على جزء من مساحة الملعب.

يذكر أن الأزرق أوقعته قرعة البطولة الآسيوية ضمن المجموعة الثانية رفقة الفريق الإيراني وباختاكور الأوزبكي وشباب الأهلي الإماراتي.

وكان الهلال قد توج بطلًا للنسخة الماضية من دوري الأبطال على حساب أوراوا ريدز الياباني، إذ تغلب عليه ذهابًا بهدف وحيد، ثم كرر فوزه بالإياب في اليابان بثنائية نظيفة.