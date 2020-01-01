الشهراني جاهز لمواجهة الهلال وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا

اللاعب أصيب خلال مواجهة دوري أبطال آسيا السابقة

تلقى الجهاز الفني لفريق الهلال السعودي بقيادة رازفان لوشيسكو دفعة معنوية كبيرة خلال مران الأمس استعدادًا لمباراة الإثنين في الإمارات، ذلك بعد مشاركة الظهير الأيسر ياسر الشهراني وإظهاره جاهزية كاملة لمواجهة شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا.

الظهير الأيسر عانى من آلام في عضلة الفخذ الأمامية خلال مواجهة شاهر خودرو في دوري أبطال آسيا يوم الإثنين الماضي، وقد غاب عن مباراة الفيحاء في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي الدوري السعودي والتي حسمها الهلال لصالحه بهدف دون رد.

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وطارت بعثة الهلال مساء أمس إلى دبي بعد خوض الفريق مرانًا مغلقًا بقيادة لوشيسكو ركز على النواحي الفنية خاصة بناء اللعب والكرات الثابتة.

وعكف المدرب الروماني برفقة مساعديه خلال اليومين الماضيين على دراسة أداء شباب الأهلي للتعرف على أهم نقاط قوته وضعفه ووضع أسلوب اللعب المناسب لخوض اللقاء.

وفضل لوشيسكو إبقاء الثلاثي الأجنبي غير المسجل في قائمة الهلال لدوري أبطال آسيا، عمر خربين وكارلوس إدواردو وجوستافو كويلار، في الرياض للخضوع لبرنامج بدني مكثف بهدف زيادة لياقتهم البدنية.

يُشار لأن الهلال افتتح مشواره في دوري أبطال آسيا بالفوز على شاهر خودرو بهدفين دون رد، فيما خسر شباب الأهلي متصدر دوري الخليج العربي الإماراتي أمام باختاكور في أوزباك