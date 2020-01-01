لوشيسكو ينتقد خشونة لاعبي شباب الأهلي أمام الهلال

المدرب يتوقع غيابًا طويلًا لعبد الله عطيف

انتقد رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال السعودي تدخلات لاعبي شباب الأهلي العنيفة خلال مباراة الطرفين لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا .

الفريق السعودي نجح في العودة من استاد أحمد بن راشد في الإمارات بالفوز بنتيجة 2-1، وقد سجل هدفيه بافيتيمبي جوميس بعدما كان يوسف جابر قد افتتح التسجيل لأصحاب الملعب.

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المدرب الروماني بدأ حديثه في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء بالتأكيد على أهمية الفوز واقتناص النقاط الثلاثة، مبديًا إعجابه بملعب اللقاء والأجواء داخله.

مضيفًا "المباراة كانت صعبة وقد فاز بها الفريق الأفضل، انتصار الهلال كان مستحقًا تمامًا لأننا كنا الأفضل والأكثر سيطرة على اللقاء رغم تلقينا هدفًا مفاجئًا في بدايته من ركلة ركنية لم نُحسن التعامل معها".

"شباب الأهلي قدم مباراة جيدة خاصة دفاعيًا، لكنه لم يستطع تهديد مرمانا سوى مرة واحدة في الشوط الثاني وتصدى لها عبد الله المعيوف بطريقة جيدة".

تابع "أجواء المباراة كانت جميلة وأرضية الملعب مناسبة للعب كرة القدم، هدفنا هو إسعاد الجماهير وعلينا التفكير من الآن في المباراة القادمة ودفع الفريق للمزيد من الانتصارات، فنحن لم نحقق شيئًا بعد".

وعن إصابة عبد الله عطيف وخروجه من الملعب خلال الشوط الأول، قال لوشيسكو "عطيف تعرض لإصابة صعبة وأعتقد أنه سيغيب طويلًا عن الفريق، أنا محبط جدًا من تدخلات لاعبي شباب الأهلي في الكرات المشتركة، لقد كانت غير مبررة على الإطلاق ومن إحداها تعرض عطيف للإصابة".