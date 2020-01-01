لوشيسكو: الهلال مطالب بتحمل الضغوطات لتحقيق أهدافه

اللاعب أصيب خلال مواجهة دوري أبطال آسيا السابقة

أكد رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال السعودي على جاهزيتهم التامة لمواجهة شباب الأهلي في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

الفريق السعودي افتتح مشواره في دوري أبطال آسيا بالفوز على شاهر خودرو بهدفين دون رد، فيما خسر شباب الأهلي متصدر دوري الخليج العربي الإماراتي أمام باختاكور في أوزباكستان بنتيجة 2-1.

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المدرب الروماني بدأ تصريحاته في المؤتمر الصحفي بالتأكيد على أن فريقه مكتمل الصفوف أمام شباب الأهلي باستثناء الثنائي المصاب محمد الشلهوب وعلي البليهي.

مضيفًا "نخوض مساء غدٍ مباراة مهمة أمام فريق متميز يُقدم كرة قدم جميلة ويُحقق نتائج رائعة هنا في الإمارات".

"الهلال يخوض كل مبارياته بهدف الفوز فقط، وعلينا أن نستعد جيدًا لتحقيق هذا الهدف غدًا".

تابع قائلًا حول ضغط المباريات الذي يتعرض له الفريق "لعبنا 3 مباريات هذا الأسبوع وجميعها كانت خارج ملعبنا، نأمل أن نعود إلى الرياض بالفوز والنقاط الثلاثة. علينا كفريق كبير أن نتحمل الضغوطات لتحقيق أهدافنا".