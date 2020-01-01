الهلال وشاهر خودرو: مباشر لحظة بلحظة

الهلال 1 × 0 شاهر خودرو

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45+2’ الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول

الهدف جاء بعد تسديدة قوية من أندري كاريلو من على حدود المنطقة فى أقصى الزاوية اليسري لشباك الحارس مهدي رحمتي

قووووووووول.. الثعبان يسجل الهدف الأول لحامل اللقب 🤩🤩💙💙 pic.twitter.com/9pkX6RfVKv — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 10, 2020

45+1’ جووووووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الاول للهلال عن طريق أندري كاريلو

45’ الحكم يحتسب 2 وقت بدل ضائع

42’ تمريرات بين أقدام لاعبي الهلال فى منتصف الميدان

40’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق أندري كارييلو كادت ان تسكن الشباك لكنها اصطدمت فى القائم ثم ابعدها الدفاع من قلب منطقة الخطورة

38’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة تلقاها عبدالله الحافظ برأسية قوية مرت اعلى المرمي

37’ تسديدة من أندري كارييلو من الجهة اليمنى لكنها اصطدمت فى الدفاع وتحولت إلى ركنية

36’ انطلاقة من أندري كارييلو من الجهة اليمنى ثم أرسلها عرضية أبعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

35’ حصار هجومي مستمر من لاعبي الهلال على دفاعات الفريق الإيراني المتراجع بالكامل إلى المنطقة الدفاعية

34’ انطلاقة من اندري كاريلو من الجهة اليمنى ومحاولة التوغل لداخل المنطقة لكن تدخل الدفاع وابعدها بنجاح

33’ تمريرة طولية من سلمان الفرج فى إتجاه سيباستيان جيوفينكو الذي انهاها بتسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمي

32’ ضغط مستمر من لاعبي الهلال على دفاعات الفريق الإيراني ومحاولة البحث عن هدف التقدم

30’ نصف ساعة أولى مرت من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

29’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

28’ تسديدة قوية من سيباستيان جيوفينكو من على حدود المنطقة تصدي لها الحارس مهدي رحمتي وابعدها ببراعة إلى ركنية

25’ أوووووووووووه،،،،، انطلاقة من سالم الدوسري الذي مر بمهارة رائعة ثم سدد كرة قوية لكنها مرت بجوار القائم

23’ ركنية لفريق الهلال تنفذ بعرضية لداخل المنطقة من سلمان الفرج لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة

22’ انطلاقة من محمد غازي لاعب فريق شهروخوردو من الجهة اليسري ومحاولة التسديد لكن الكرة طالتت وتحولت إلى ضربة مرمي

21’ تمريرات بين أقدام لاعبي الهلال فى منتصف ملعب الفريق الإيراني

20’ انحصار للعب في منتصف ملعب شهرخودرو ومحاولات مستمرة من لاعبي فريق الهلال لإدراك هدف أول

17’ تمريرة خطيرة تصل إلى سالم الدوسري داخل المنطقة ثم سدد كرة قوية لكنها مرت بجوار القائم الايمن

15’ ربع ساعة أولى من زمن الشوط الاول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

10’ هدوء في أحداث المباراة وإنحصار للكرة في منتصف الميدان

8’ تراجع دفاعي تام من لاعبي الفريق الإيراني وسط ضغط قوي من لاعبي الهلال

7’ سيطرة هلالية على مجريات اللقاء وتمريرات فى منتصف الميدان

6’ ركنية للهلال تنفذ بعرضية من سلمان الفرج لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع الإيراني بنجاح

4’ ضغط متقدم من لاعبي الهلال ومحاولات من أدل أدراك هدف التقدم

3’ تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي فريق الهلال في منتصف الميدان

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

ويتسلح فريق الهلال السعودي بالكثير من العوامل المعنوية أهمها تفوقه الكبير في مواجهاته أمام الفرق الإيرانية بالإضافة إلى اختيار ملعب مُحايد بعيداً عن إيران لتقام عليه هذه المواجهة، بعد تعليمات الاتحاد الآسيوي بعدم لعب الفرق الإيرانية أي مباراة على أرضها نظراً لبعض التوترات السياسية الموجودة في المنطقة، لذلك لن تكون هناك ضغوط جماهيرية كبيرة على الفريق السعودي الذي اختار ملعب نادي الوصل في الإمارات لتقام عليه مباراة العودة، فبما ستلعب مباراة الذهاب ستقوم على ملعب جامعة الملك سعود.

وتعد هذه المجموعة متوسطة المستوى فقد رشح معظم الخبراء الزعيم في تصدر المجموعة بسهولة، بسبب فوارق المستوى والخبرات التي يمتلكها الفريق.

يستهل بطل دوري أبطال آسيا في نسخته الماضية نادي الهلال مشوار الدفاع عن اللقب من خلال مواجهة ثالث الدوري الإيراني خلال الموسم السابق نادي شاهر خودرو في إطار مواجهات المجموعة الثانية التي تضم أيضاً نادي باختاكور الأوزوباكستاني بالإضافة إلى نادي شباب الأهلي الإماراتي