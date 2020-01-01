رسميًا | الهلال يوقع عقودًا احترافية مع 3 من شبابه

الهلال يحافظ على نجومه

أعلن الهلال رسميًا توقيعه عقودًا احترافية مع 3 من لاعبيه الشباب هم منصور البيشي ورياض الغامدي وتركي المطيري، وينشطون جميعًا في فريق 19 عامًا في النادي.

متصدر الدوري السعودي أوضح عبر حسابه الرسمي على تويتر أن رئيسه التنفيذي "عبد الله الجربوع" وقع العقود مع الثلاثي الشاب في مبنى الأمير عبد الله بن ناصر الإداري في مقر الهلال بالرياض.

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وتمتد عقود اللاعبين الثلاثة، الغامدي والبيشي والمطيري، إلى عامين وتبدأ من تاريخ اليوم.

📄 إدارة النادي توقع مع ثلاثي هلال ١٩ "البيشي، الغامدي والمطيري" #انفوجرافيك_الهلال #الهلال pic.twitter.com/rYgDiw5KRg — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) January 21, 2020

ولم يعلن الهلال بعد عن تجديد عقده لاعبه الشاب ذعار العتيبي المطلوب في التعاون، إذ تتفاوض الإدارة الزرقاء مع الجناح صاحب الـ20 عامًا على تجديد عقده الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري قبل السماح له بالانتقال بالإعارة لنادي سكري القصيم.

الهلال كان قد نجح في ضم مدالله عليان مدافع التعاون في سوق الانتقالات الشتوي الجاري مقابل تخليه عن بطاقة مدافعه حسن كادش للفريق الأصفر.

ويتصدر الزعيم جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي برصيد 31 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن النصر قبل جولة واحدة من ختام مرحلة الذهاب، والتي ستُلعب بدءً من يوم الخميس القادم وعلى مدار اليومين التاليين.