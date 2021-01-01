الهلال

هل يلحق بمباريات دوري الأبطال؟ .. تحديد موعد عودة الفرج للملاعب

تامر أبو سيدو
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Salman Alfaraj Al Hilal Al Ittihad SPL 26.12.2020
Al Hilal Twitter
نجم وسط الهلال تعرض للإصابة خلال مواجهة النصر في يناير الماضي

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن سلمان الفرج نجم وسط الهلال اقترب من دخول المرحلة الثالثة من عملية تأهيله بعد خضوعه لعملية جراحية في مفصل القدم خلال فبراير الماضي، وقد حدد الجهاز الطبي في النادي موعد عودته للملاعب.

نجم الوسط السعودي كان قد تعرض لالتواء شديد في مفصل القدم خلال مواجهة النصر في مباراة السوبر السعودي في نهاية يناير الماضي، وقد بدأ علاجه بعدد من الجلسات العلاجية ثم أجرى عملية جراحية في مستشفى أسبيتار في قطر خلال فبراير الماضي.

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الرياضية أوضحت أن الفرج يخضع حاليًا لتدريبات خاصة لتقوية العضلات ضمن المرحلة الثانية من تأهيله، وأنه سيبدأ بعد أيام قليلة المرحلة الثالثة.

وأضافت أن الجهاز الطبي في الهلال أبلغ روجيرو ميكالي المدير الفني للفريق أن الموعد المتوقع لعودة الفرج سيكون في مايو القادم، مما يعني أنه لن يلحق بمباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وأوضح الجهاز الطبي أن عودة اللاعب في مايو ستكون تدريجية، وهي مشروطة باستجابة اللاعب للعلاج والتأهيل والتزامه بالبرنامج كاملًا، مشيرًا إلى أن الأمور تسير جيدًا في الوقت الحالي.

يُشار إلى أن الجولات الأربعة المتبقية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا ستُلعب خلال الفترة من 18 حتى 30 إبريل القادم، وسيستضيف الهلال مجموعته في العاصمة السعودية الرياض، والتي تضم معه فريقي شباب الأهلي الإماراتي واستقلال دوشنبه الطاجكي وفريق ثالث لم يُحدد بعد.

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