هل يلحق بمباريات دوري الأبطال؟ .. تحديد موعد عودة الفرج للملاعب

نجم وسط الهلال تعرض للإصابة خلال مواجهة النصر في يناير الماضي

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن سلمان الفرج نجم وسط الهلال اقترب من دخول المرحلة الثالثة من عملية تأهيله بعد خضوعه لعملية جراحية في مفصل القدم خلال فبراير الماضي، وقد حدد الجهاز الطبي في النادي موعد عودته للملاعب.

نجم الوسط السعودي كان قد تعرض لالتواء شديد في مفصل القدم خلال مواجهة النصر في مباراة السوبر السعودي في نهاية يناير الماضي، وقد بدأ علاجه بعدد من الجلسات العلاجية ثم أجرى عملية جراحية في مستشفى أسبيتار في قطر خلال فبراير الماضي.

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الرياضية أوضحت أن الفرج يخضع حاليًا لتدريبات خاصة لتقوية العضلات ضمن المرحلة الثانية من تأهيله، وأنه سيبدأ بعد أيام قليلة المرحلة الثالثة.

وأضافت أن الجهاز الطبي في الهلال أبلغ روجيرو ميكالي المدير الفني للفريق أن الموعد المتوقع لعودة الفرج سيكون في مايو القادم، مما يعني أنه لن يلحق بمباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وأوضح الجهاز الطبي أن عودة اللاعب في مايو ستكون تدريجية، وهي مشروطة باستجابة اللاعب للعلاج والتأهيل والتزامه بالبرنامج كاملًا، مشيرًا إلى أن الأمور تسير جيدًا في الوقت الحالي.

يُشار إلى أن الجولات الأربعة المتبقية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا ستُلعب خلال الفترة من 18 حتى 30 إبريل القادم، وسيستضيف الهلال مجموعته في العاصمة السعودية الرياض، والتي تضم معه فريقي شباب الأهلي الإماراتي واستقلال دوشنبه الطاجكي وفريق ثالث لم يُحدد بعد.