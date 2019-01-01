عقوبة منتظرة من إدارة الهلال على سلمان الفرج

تعادل الهلال سلبيًا أمام الاتحاد في المباراة التي جمعت الفريقين

ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية مقربة من إدارة نادي الهلال أن هناك اتجاه من أجل توقيع عقوبة اللاعب سلمان الفرج لاعب وسط الفريق على خليفة ما تم إثارته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

صحيفة "الشرق الأوسط" قالت أن إدارة الزعيم ستوقع عقوبة لا تتجاوز الخصم من مرتبه الشهري بما يتوافق مع أنظمة ولوائح الاحتراف السعودي لكرة القدم واللائحة الداخلية للنادي.

الفرج تسبب في حالة جدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في رده على الهجوم الجماهيري الذي تعرض له بسبب سوء مستواه في مباراة الفريق الأخير أمام نادي الاتحاد.

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وتعادل الهلال سلبيًا أمام الاتحاد في المباراة التي جمعت الفريقين بذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، والتي أقيمت في جدة.

اللاعب دافع عن نفسه في رده على تغريدة كتبها حسن الناقور يمتدح فيها اللاعب، حيث قال الفرج عدة عبارات ومن ضمنها: إن هؤلاء الجماهير لا يعرفون ما يقولون ولست مهتمًا بهم.

لاعب وسط الهلال وصف منتقديه من الجمهور الرياضي وغالبيتهم من أنصار نادي الهلال بأنهم لا يفقهون في كرة القدم، معبرًا عن عدم اكتراثه بانتقاداتهم، مؤكدًا أنه لا يهتم بمثل هذه الانتقادات.