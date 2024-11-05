مفاجأة قاسية للهلال .. الكشف عن بطل "الصفقة الشتوية" الكبرى محل التنافس بين النصر والاتحاد

الجميع في حالة ترقب عقب الحديث عن الصفقة المنتظرة يوم أمس

أثار الإعلامي عبد الرحمن الحميدي مساء أمس جدلًا هائلًا حين كشف عن صراع بين النصر والاتحاد على أحد نجوم الكرة السعودية تمهيدًا لضمه خلال انتقالات يناير القادمة، ورغم أنه لم يكشف هوية اللاعب إلى أن مصادر صحفية أخرى فعلت.

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الحميدي أوضح عبر برنامجه "برا 18" أن الصفقة حال تمت لأي من الناديين ستُحدث ضجة كبيرة، وقد أوضح حساب برنامج "الأول" عبر منصة إكس، المسؤول عنه الإعلامي طارق النوفل، أن اللاعب المقصود هو سعود عبد الحميد مدافع روما حاليًا والهلال سابقًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الظهير الأيمن كان قد انضم إلى روما بداية الموسم الجاري لرغبته في الاحتراف الخارجي في قارة أوروبا، وقد استخدم كافة الأدوات اللازمة للضغط على إدارة الهلال وإقناعها بالتخلي عن خدماته، وهو ما تسبب في سوء العلاقة نسبيًا بين اللاعب والزعماء عقب تلك الخطوة من جانبه.

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بعض المصادر الصحفية كانت قد أشارت إلى أن المسؤولين أكدوا للهلال أن عودة عبد الحميد لدوري روشن السعودي إن تمت لن تكون سوى لفريقه السابق، لكن يبدو أن توتر العلاقة بين الطرفين خلال الأشهر الأخيرة والتعاقد مع جواو كانسيلو سيحول دون ذلك ويُقنع اللاعب بالعودة إلى ناديه السابق، الاتحاد، أو الانتقال للغريم التقليدي النصر، وهو ما سيُمثل مفاجأة قاسية للهلال وجمهوره.

يُشار إلى أن اللاعب الدولي السعودي لم يلعب أي مباراة أساسيًا مع روما، بل لم يخض أكثر من 84 دقيقة مع الفريق.