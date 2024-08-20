بعد سعود عبدالحميد .. عرض أوروبي لنجم محلي جديد في الهلال وإدارة فهد بن نافل ترد!

العروض تنهال على نجوم نادي الهلال..

دخل فريق برتغالي شهير، في مفاوضات مع إدارة نادي الهلال السعودي؛ للتعاقد مع أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم "المحليين"، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

أبرز الأسماء المحلية المرشحة للرحيل عن الهلال، في الميركاتو الصيفي الحالي، من أجل خوض تجربة الاحتراف في أوروبا؛ هو الظهير الأيمن الدولي سعود عبدالحميد، الذي بات قريبًا من التوقيع مع فريق العاصمة الإيطالية روما.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي أحمد الجدي، وصول عرض إلى الزعيم الهلالي، من نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي؛ للتعاقد مع المهاجم الدولي السعودي عبدالله رديف، في الميركاتو الصيفي الحالي.

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وتحت عنوان "خاص".. كشف الجدي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، عن أن عرض ناسيونال ماديرا المقدم إلى الهلال؛ هو استعارة رديف لمدة موسم رياضي واحد فقط، مع أحقية الشراء.

وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن النادي البرتغالي، وضع مبلغ مليون و500 ألف دولار؛ كـ"بند" أحقية شراء عقد المهاجم البالغ من العمر 21 سنة، في صيف العام القادم.

وأكد أحمد الجدي على أن مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، "رفض" عرض ناسونال ماديرا، دون أن يكشف عن السبب؛ وهل هو للتمسك ببقاء اللاعب في الموسم القادم، أم لعدم اقتناعه بصيغة الصفقة.

جدير بالذكر أن عبدالله رديف، أحد أبناء نادي الهلال؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول في صيف عام 2020؛ ليخرج في آخر عامين على سبيل الإعارة، إلى التعاون ثم الشباب.